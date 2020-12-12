Выйдут ли студенты на занятия после Нового года — ответ Минобразования

Министерство высшего и среднего специального образования прокомментировало информацию о возобновлении занятий в вузах республики в традиционном формате после 16 января 2021 года. В ведомстве подчеркнули, что пока нет распоряжений о возобновлении полноценного обучения.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Министерстве высшего образования опровергли информацию о том, что с 16 января 2021 года все вузы возвращаются к докарантинному режиму работы.

Согласно заявлению пресс-службы, такие сведения не соответствуют действительности. В настоящий момент учебные заведения организуют занятия п той схеме, которая для них оптимальна и технически приемлема с учетом текущей эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или городе. Никаких дополнительных решений о выходе всех студентов на занятия после Нового года пока не принято.

В Министерстве призвали не доверять непроверенной информации и добавили, что обо всех изменениях в работе учреждений высшего и среднего специального образования сообщат дополнительно.