Президент Узбекистана поздравил аграриев с профессиональным праздником

Шавкат Мирзиёев пожелал фермерам, дехканам, работникам хлопковой отрасли и всем труженикам полей здоровья, благополучия и успехов в их самоотверженном деле.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Президент Узбекистана поздравил представителей аграрного сектора республики с днем сельскохозяйственного работника. Глава государства поблагодарил дехкан за их самоотверженный труд и пожелал успехов в работе.

"Безусловно, в сельском хозяйстве ни один год не бывает простым и легким. Капризы природы, ограниченность водных ресурсов, борьба с вредителями растений требуют от каждого дехканина сил и энергии, умения и опыта. Наш народ хорошо знает и высоко ценит эти присущие вам достойные качества", — отметил президент в своем поздравительном обращении.

Глава государства подчеркнул, что в 2020 году в стране было выращено около 6,5 миллиона тонн зерна, более 3 миллионов тонн хлопка-сырца, 21 тысяча тонн коконов, 22 миллиона тонн фруктов и овощей, произведено 2,5 миллиона тонн мяса и свыше 11 миллионов тонн молочной продукции.

Президент поздравил передовые хозяйства республики с выдающимися результатами и пожелал фермерам дальнейшего развития и процветания.

Особое внимание Шавкат Мирзиёев обратил на меры поддержки, которые оказывает государство агропромышленному сектору в этот непростой период. При этом он заметил, что перед отраслью стоят амбициозные и непростые задачи. Прежде всего, необходимо более активное внедрять высокие технологии, а также рационально и эффективно использовать земельные ресурсы.

Среди наиболее актуальных задач, стоящих перед аграриями, президент назвал обеспечение продовольственной безопасности республики и наращивание экспортного потенциала сельхозпродукции.