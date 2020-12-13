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В Ташкенте водителей автобусов оштрафовали за гонки на дороге

Пресс-служба АО "Тошшахартрансхизмат"
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201213/15590559/V-Tashkente-voditeley-avtobusov-oshtrafovali-za-gonki-na-doroge.html

В отношении двух лихачей были составлены протоколы по статье "Создание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации, выезд на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения"

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В столице водители пассажирских автобусов №38 и №58 устроили гонки на улице Шота Руставели, сообщают в пресс-службе компании "Тошшаҳартрансхизмат".

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Нарушители были выявлены в ходе оперативного дознания, проведенного сотрудниками УБДД и АО "Тошшахартрансхизмат".

Накануне в отношении двух лихачей были составлены протоколы по статье "Создание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации, выезд на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения".

Согласно законодательству, теперь водители обязаны уплатить штраф в размере 1 115 000 сумов (5 БВР).

Теги:
штраф, водители, Ташкент, лихачи



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