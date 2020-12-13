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Избиение ребенка. Постановочное фото

В Ташкенте воспитанница интерната вернулась домой с побоями — видео

© Foto : STR
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201213/15591832/V--Tashkente-vospitannitsa-internata-vernulas-domoy-s-poboyami--video.html

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Следствие продолжается.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Накануне в сети Интернет распространилось видео, на котором запечатлена избитая воспитанница вспомогательной школы-интерната №103 в Яшнабадском районе столицы. Инцидент вызвал общественный резонанс среди пользователей социальных сетей.

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В Генпрокуратуре информируют, что 11 декабря некий гражданин обратился с заявлением в ОВД Яшнабадского района. В нём он сообщил, что его несовершеннолетняя дочь с отклонениями в умственном развитии, вернулась домой из интерната с многочисленными телесными повреждениями. Мужчина попросил принять меры в отношении виновных.

В соответствии с заключением Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, у девочки были обнаружены ушибы мягких тканей в области правого плеча и правой грудной клетки. Ей оказали медицинскую помощь и назначили необходимую курс лечения.
Студенты в аудитории
© Sputnik / Виталий Аньков
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Кроме того, в органе  надзора уточняют, что в ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза для установления причин возникновения телесных повреждений и определения их степени тяжести.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Следствие продолжается.

Теги:
правонарушение, уголовное дело, избиение, дети, Генеральная прокуратура Узбекистана



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