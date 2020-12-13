В Ташкенте воспитанница интерната вернулась домой с побоями — видео

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Накануне в сети Интернет распространилось видео, на котором запечатлена избитая воспитанница вспомогательной школы-интерната №103 в Яшнабадском районе столицы. Инцидент вызвал общественный резонанс среди пользователей социальных сетей.

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В Генпрокуратуре информируют, что 11 декабря некий гражданин обратился с заявлением в ОВД Яшнабадского района. В нём он сообщил, что его несовершеннолетняя дочь с отклонениями в умственном развитии, вернулась домой из интерната с многочисленными телесными повреждениями. Мужчина попросил принять меры в отношении виновных.

В соответствии с заключением Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, у девочки были обнаружены ушибы мягких тканей в области правого плеча и правой грудной клетки. Ей оказали медицинскую помощь и назначили необходимую курс лечения.

Кроме того, в органе надзора уточняют, что в ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза для установления причин возникновения телесных повреждений и определения их степени тяжести.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Следствие продолжается.