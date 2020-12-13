Лидер Узбекистана провел совещание в Ургенче

В ходе мероприятия Шавкат Мирзиёев заявил, что в ближайшее время в регионе будет внедрена новая система решения социальных проблем на основе принципа "председатель махалли - реформатор".

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В Ургенче проходит совещание с участием главы государства, актива Хорезмской области и ответственных лиц отраслей, сообщает пресс-служба президента.

Пресс-служба президента Узбекистана Актив Хорезмской области на совещании с участием президента в Ургенче

В ходе мероприятия лидер Узбекистана заявил, что в ближайшее время в регионе будет внедрена новая система решения социальных проблем на основе принципа "председатель махалли - реформатор".

"Каждый хоким, руководитель экономического комплекса должен планомерно работать над проблемами региона. Никто не придет со стороны и не сделает. Люди тоже не должны быть равнодушными. Местные кенгаши, махалли должны требовать", - сказал Шавкат Мирзиёев.

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Как передает пресс-служба президента, на совещании было критически рассмотрено состояние социально-экономического развития области. Кроме того, определены задачи по развитию сельского хозяйства, производства и услуг, созданию рабочих мест, сокращению бедности и улучшению социальных условий в махаллях.