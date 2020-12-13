17:05 13 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.05
  • EUR12657.00
  • USD10443.07
Поиск

Лидер Узбекистана провел совещание в Ургенче

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
156 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/0d/15591872.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201213/15591953/Lider-Uzbekistana-provel-soveschanie-v-Urgenche.html

В ходе мероприятия Шавкат Мирзиёев заявил, что в ближайшее время в регионе будет внедрена новая система решения социальных проблем на основе принципа "председатель махалли - реформатор".

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В Ургенче проходит совещание с участием главы государства, актива Хорезмской области и ответственных лиц отраслей, сообщает пресс-служба президента.

Пресс-служба президента Узбекистана
Актив Хорезмской области на совещании с участием президента в Ургенче

В ходе мероприятия лидер Узбекистана заявил, что в ближайшее время в регионе будет внедрена новая система решения социальных проблем на основе принципа "председатель махалли - реформатор".

"Каждый хоким, руководитель экономического комплекса должен планомерно работать над проблемами региона. Никто не придет со стороны и не сделает. Люди тоже не должны быть равнодушными. Местные кенгаши, махалли должны требовать", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана отправился с рабочим визитом в Хорезм >>

Как передает пресс-служба президента, на совещании было критически рассмотрено состояние социально-экономического развития области. Кроме того, определены задачи по развитию сельского хозяйства, производства и услуг, созданию рабочих мест, сокращению бедности и улучшению социальных условий в махаллях.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Пушистые и трогательные — самые яркие моменты из мира животных
Со скоростью света: в РФ испытали новую гиперзвуковую ракету "Циркон"
Свободные экономические зоны в Узбекистане - как они работают и сколько зарабатывают
СЭЗ в Узбекистане: что производят и сколько зарабатывают

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться