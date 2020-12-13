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Медицинские сотрудники входят в красную зону городской клинической больницы

Коронавирус в Узбекистане: главное на 13 декабря

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (999)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201213/15592884/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-13-dekabrya--.html

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 2 101 пациент. Количество выздоровевших за весь период составило 72 243 человека.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Согласно последним данным Министерства здравоохранения в Узбекистане зарегистрировано 74 956 случаев заболевания коронавирусом.

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 2 101 пациент в соответствии со стандартами, установленными врачами.

По информации Минздрава, количество выздоровевших за весь период составило 72 243 человека.

Ученые выявили новый симптом коронавируса COVID-19

Исследование исландских учёных показало, что помимо уже известных потери обоняния и вкуса, более половины инфицированных COVID-19 сталкивались с миалгией - спонтанной болью в мышцах и суставах.

Заключение было сделано на основании выборки, в которой приняли участие свыше 1,5 тысячи пациентов с вирусом SARS-CoV-2. Отмечается, что у 55% заболевших наблюдался симптом миалгии.

Распространение коронавируса в мире

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло более 71,7 млн человек. Зафиксировано свыше 1,6 млн летальных исходов, вылечились 46,9 млн жителей.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (999)
Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Узбекистан, пандемия, коронавирус



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