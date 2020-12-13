Модернизация — шаг за шагом: Ахангаран расширяет границы

В регионе планируется реализовать 527 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, услуг, обслуживания и торговли, эффективного использования пустующих зданий и сооружений.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Указом президента утверждена программа мероприятий по комплексному социально-экономическому развитию Ахангаронского района, расположенного под Ташкентом. Об этом сообщили в областном хокимияте.

Согласно документу, поселок Нурабад города Ангрена, а также 2-е участки территорий Бахт, Тош ДАУ, А. Навои и Уртасарай переведены в Ахангаранский район.

Также в районе планируется создать 527 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, услуг, обслуживания и торговли, эффективного использования пустующих зданий и сооружений. Это позволит создать свыше 13 тысяч новых рабочих мест.

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Постановлением также утвержден список 15 объектов государственной собственности. Отмечается, что они будут реализованы через единую электронную торговую площадку E-IJRO AUKSION по нулевой выкупной стоимости с условием выполнения инвестиционных и социальных обязательств .