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В Ташкентской епархии почтили память солдат-освободителей

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201214/15593233/--V-Tashkentskoy-eparkhii-pochtili-pamyat-soldat-osvoboditeley.html

В Ташкенте состоялась акция в рамках празднования 75-летия победы над фашизмом. Воспитанники детской воскресной школы и приглашенные гости читали стихи, пели песни военных лет, а также общались с ветеранами Великой Отечественной.

В ходе мероприятия, которое прошло в стенах Ташкентской епархии, гости имели возможность не только посмотреть документальный фильм "Дети войны", но и пообщаться с режиссером картины Джасуром Исхаковым.

Акция Памяти солдата-освободителя в Ташкентской епархии
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Акция "Памяти солдата-освободителя" в Ташкентской епархии
В акции впервые принимали участие представители Польского культурного центра Узбекистана "Светлица польска".

В своей вступительной речи митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий отметил, что молодежь должна помнить и чтить подвиг миллионов людей — их предков, которые отстояли мир и свободу.

Гости на акции Памяти солдата-освободителя в Ташкентской епархии
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Гости на акции "Памяти солдата-освободителя" в Ташкентской епархии
Как прошел вечер, смотрите в нашем видео.




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