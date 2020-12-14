В Ташкентской епархии почтили память солдат-освободителей

В Ташкенте состоялась акция в рамках празднования 75-летия победы над фашизмом. Воспитанники детской воскресной школы и приглашенные гости читали стихи, пели песни военных лет, а также общались с ветеранами Великой Отечественной.

В ходе мероприятия, которое прошло в стенах Ташкентской епархии, гости имели возможность не только посмотреть документальный фильм "Дети войны", но и пообщаться с режиссером картины Джасуром Исхаковым.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Акция "Памяти солдата-освободителя" в Ташкентской епархии

В акции впервые принимали участие представители Польского культурного центра Узбекистана "Светлица польска".

В своей вступительной речи митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий отметил, что молодежь должна помнить и чтить подвиг миллионов людей — их предков, которые отстояли мир и свободу.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Гости на акции "Памяти солдата-освободителя" в Ташкентской епархии

Как прошел вечер, смотрите в нашем видео.