В Узбекистане пройдет чемпионат по воркауту

Группа энтузиастов уже несколько лет в Ташкенте активно привлекает молодежь к новому направлению - workout.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. В Ташкенте 20 декабря пройдет чемпионат по воркауту. Четырнадцать лучших атлетов – турникменов - поборются за главный президентский приз – автомобиль "Матиз", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Гимнастический турник и футбольные площадки лет тридцать назад были неотъемлемой частью жизни узбекской молодежи", - говорится в информации.

Подтянуться десятки раз и сделать круговорот "Солнышко" - для многих не составляло труда. С появлением компьютерных игр увидеть подростков на спортплощадках становится заметно сложнее.

Изменить такую тенденцию пытается группа энтузиастов, которая вот уже несколько лет в Ташкенте активно привлекает молодежь к новому направлению - workout (воркаут).

Воркаут – спорт для каждого

Уличный воркаут (Street Workout) – это хотя не совсем, но новое молодежное направление в спорте. Это любительские тренировки на брусьях, турниках, на стенках с собственным весом. По сути, воркаут - это один из самых доступных видов спорта – вышел во двор на площадку, и пожалуйста, бесплатно тренируйся.

"Сама идея ведь отличная: мы хотим изменить для молодежи представление о времяпрепровождении – турник вместо компьютерных игр или интернета. Причем, заниматься можно в любую погоду и в удобное для них время", - рассказывает лидер инициативной группы Street Workout Узбекистан Ахмад Набишев.

Инициативная группа состоит из молодых людей, подростков, которые свой путь начинали как и Ахмад с обычных подтягиваний.

На вопрос, как ты сам пришел в этот вид спорта, Ахмад говорит, что все произошло несколько лет тому назад и честно говоря, во всем виноват футбол.

"Я тогда вместе с друзьями играл в футбол и увидел, как рядом с нами, на площадке, один из парней на турнике делает крутые обороты "Солнышко". Упражнения настолько привлекли меня, что дома решил повторить. На тот момент я думал, что выполнить их не составит труда. Но потом все-таки понял, что тут не все так уж и просто. С первого раза у меня ничего не вышло, и я тогда ровно неделю тренировался, чтобы стать как тот парень на площадке. Это был вызов самому себе. То есть в спорте, вы соревнуетесь с другими, а в воркауте – с самим собой", - рассказывает Ахмад.

Начать тренироваться — просто

На турниках и брусьях могут заниматься люди любого возраста и пола. Многообразие упражнений с собственным весом позволяет подобрать нагрузку под любой уровень и постепенно развиваться. Вряд ли можно придумать что-то более доступное и эффективное.

Инициативная группа запустила свои странички в соцсетях под названием WorkOut Узбекистан. Его цель — объединить всех воркаутеров из разных регионов Узбекистана и дать им возможность общаться и обмениваться своим опытом.

По словам самих воркаутеров, когда начинали заниматься на турнике, цель была просто – научиться атлетическим упражнениям. А заметив как со временем тело начинает качаться, окрепла выносливость – захотелось развиваться, пытаться сделать что-то такое, что пока не могут другие

Нужен ли тренер, чтобы добиться результата? Нет. Нужны ли модные тренажеры - тоже нет.

Все, что нужно, чтобы привести себя в форму, — это регулярно выполнять простые физические упражнения и разобраться со своим питанием. Подтягивания, отжимания, приседания и баланс калорий — вот и весь секрет успеха.

"Если ты занимаешься на уличных турниках, то никто тебя не будет подгонять на тренировку, а заплаченные за абонемент деньги не будут давить на совесть. Ты можешь придумать кучу отговорок, чтобы остаться дома и поваляться на диване с планшетом в руке, но если ты хочешь добиться результата, и выглядеть как бодибилдер то у тебя есть только один путь — тяжелая работа", - твердят ребята.

Воркаут пока не олимпийский вид спорта. Но в республике чемпионаты проводятся регулярно. И последний из них самый масштабный пройдет 20 декабря крупном многофункциональном спортивно-развлекательном комплексв столицы Узбекистана - Хумо арене. Лучшие турникмены регионов страны и Республика Каракалпакстан поборются за главный президентский приз – автомобиль "Матиз".