Предновогодний сюрприз: за что главе фермы подарили автомобиль "Нексия-3"

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Преимущества и риски передачи функций государства частному сектору Министерство экономического развития и сокращения бедности и Торгово-промышленная палата оценят эффективность и качество реализации переданных госфункций. При выявлении фактов неэффективной работы они дадут предложения по их устранению. 17

Такого прежде не было: в Германии введут самый жесткий локдаун Президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил об этом в своем телеобращении к гражданам ФРГ. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в стране крайне серьезна. 26