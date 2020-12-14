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Предновогодний сюрприз: за что главе фермы подарили автомобиль "Нексия-3"

Пресс-служба STV: новости Самарканда
Общество
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Руководителю предприятия, расположенного в Самаркандской области, вручили ключи от машины в День работников сельского хозяйства.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Самаркандской области в День работника сельского хозяйства главе фермерского предприятия "Сарбон Н.И. Эргашов" Наврузу Эргашеву вручили ключи от нового автомобиля "Нексия-3", передает STV.

Предприниматель аграрного сектора первым в районе выполнил условия контракта — он вырастил 677 тонн хлопка вместо положенных 597 тонн.

Во время торжественной встречи хоким района Худойбердиев поздравил собравшихся фермеров, садоводов и животноводов региона с профессиональным праздником.

Пресс-служба STV: новости Самарканда
Руководителю фермы вручили ключи от автомобиля "Нексия-3"

Отмечается, что представители районной администрации вручили участником мероприятия почетные грамоты и ценные подарки. 

Теги:
автомобиль, подарок, фермерское хозяйство, фермер, Самаркандская область



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