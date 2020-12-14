Предновогодний сюрприз: за что главе фермы подарили автомобиль "Нексия-3"

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Самаркандской области в День работника сельского хозяйства главе фермерского предприятия "Сарбон Н.И. Эргашов" Наврузу Эргашеву вручили ключи от нового автомобиля "Нексия-3", передает STV.
Предприниматель аграрного сектора первым в районе выполнил условия контракта — он вырастил 677 тонн хлопка вместо положенных 597 тонн.
Во время торжественной встречи хоким района Худойбердиев поздравил собравшихся фермеров, садоводов и животноводов региона с профессиональным праздником.
Отмечается, что представители районной администрации вручили участником мероприятия почетные грамоты и ценные подарки.