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Зима в Ташкенте

В Узбекистане снова потеплеет

Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201214/15598846/V-Uzbekistane-snova-potepleet.html

Температура воздуха будет постепенно повышаться и уже к выходным приблизится к климатической норме.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Уже с 16 декабря в Узбекистане ожидается потепление, сообщает Узгидромет.

"С 16 по 18 декабря холодная периферия антициклона начнет разрушаться и отступать на северо-восток. По всей территории республики в эти дни ожидается погода без осадков", - говорится в информации.

Температура воздуха будет постепенно повышаться и уже к выходным приблизится к климатической норме.

К пятнице 18 декабря ночные морозы ослабеют до 0...-2 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +7...+10 градусов.

Теги:
тепло, Узбекистан, Узбекистан, погода



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