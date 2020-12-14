В Узбекистане снова потеплеет

Температура воздуха будет постепенно повышаться и уже к выходным приблизится к климатической норме.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Уже с 16 декабря в Узбекистане ожидается потепление, сообщает Узгидромет.

"С 16 по 18 декабря холодная периферия антициклона начнет разрушаться и отступать на северо-восток. По всей территории республики в эти дни ожидается погода без осадков", - говорится в информации.

Температура воздуха будет постепенно повышаться и уже к выходным приблизится к климатической норме.

К пятнице 18 декабря ночные морозы ослабеют до 0...-2 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +7...+10 градусов.