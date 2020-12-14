Коронавирус в Узбекистане: главное на 14 декабря

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 75 094 (+138). Главное за день - в нашем обзоре.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 75 094 (+138).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 3 - в Андижанской области; 7 - в Кашкадарьинской области; 24 - в Ташкентской области; 104 - в Ташкенте.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 612.

За минувшие сутки 13 декабря в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 125 пациентов.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 72 368(+125), показатель выздоровления - 97%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 114 пациентов.

Какие ограничения ввела спецкомиссия в Узбекистане на Новый год

Министерствам, ведомствам, государственным предприятиям и другим организациям запрещается проводить корпоративные праздники.

Кроме того, не дозволяется организовывать и проводить различные торжества и вечера в закрытых помещениях дошкольных образовательных учреждений, школ и высших учебных заведений с участием малышей, школьников и студентов.

Детскую президентскую ёлку проведут только для воспитанников детдомов и детских городков, учитывая проживание воспитанников в одном месте.

В областных, районных и городских центрах новогодние ёлки рекомендовано устанавливать только под открытым небом.

В Минздраве советуют узбекистанцам встречать новогодний праздник дома, в кругу семьи.

АБР предоставил Узбекистану $93 млн на сокращение безработицы из-за COVID-19

Средства АБР будут направлены на создание в шести технических и профессиональных учебных заведениях обучающих центров на 60 тысяч мест, в том числе для 48 тысяч трудовых мигрантов, которые не смогли выехать на работу за рубеж в этом году.

Проект представляет собой своевременный ответ на пандемию, являясь поддержкой для государственных расходов на социальное содействие и меры на рынке труда.

Распространение коронавируса в мире

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло более 72,3 млн человек. Зафиксировано свыше 1,61 млн летальных исходов, вылечились 47,3 млн жителей.