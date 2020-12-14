В Минюсте рассказали, кто может выращивать каннабис в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. О том, кому и как можно выращивать каннабис в Узбекистане, рассказала пресс-секретарь Минюста Севара Уринбаева, пишет ИА "Дуне".

По ее словам, размеры госпошлины, выплачиваемой за лицензирование, внесены в закон "О государственной пошлине".

"За выращивание каннабиса с содержанием наркотического средства до 0,2 процента в промышленных целях, не связанных с производством и изготовлением наркотических средств и психотропных веществ (волокна и семена), установлена ставка в размере 3000 БРВ, за ввоз и вывоз, переработку, хранение, реализацию, приобретение, перевозку — 200 БРВ", - говорится в сообщении.

Культивирование и использование каннабиса регулирует постановление "О мерах по упорядочению деятельности использования и выращивания растения каннабис в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ", принятое 7 декабря 2020 года.

В документе определены требования по контролю за выращиванием растения и переработке его урожая. В частности, растение и продукция, полученная после его переработки, будут изъяты и уничтожены в случае, если содержание тетраканнабинола в их составе превышает 0,2 процента.

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Постановлением утверждено, что лицензированием деятельности по выращиванию и использованию каннабиса занимается Министерство сельского хозяйства. Лицензия выдается только юридическим лицам сроком на 5 лет. При этом владелец лицензии совместно с правоохранительными органами должен организовать охрану мест выращивания или хранения каннабиса, а также перевозящего его транспорта. Для культивирования каннабиса в промышленных целях будут отданы земли, выведенные из сельхозпроизводства.