E-полисы страхования транспорта в Узбекистане — когда они поступят в продажу

Минфин совместно со страховыми компаниями с 1 марта 2021 года начнет осуществлять продажу, регистрацию Е-полисов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспорта.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию порядка предоставления электронных страховых услуг".

Согласно документу, с 1 марта начнется продажа и регистрация электронных полисов в рамках действующей с 2019 года Единой информационной системы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Фонду гарантирования страховых выплат Министерства финансов до 1 июля 2021-го поручено внедрить информационные модули по обязательному страхованию, продаже и регистрации E-полисов.

Это позволит интегрировать их с базой данных и информационных систем страховых компаний и заинтересованных министерств и ведомств.

Как будет осуществляться продажа и регистрация электронного полиса:

напрямую через ресурс страховой компании в Интернете;

путем перенаправления на официальном сайте Фонда в раздел страховой компании, выбранной страховщиком для обязательного страхования;

с Единого страхового портала путем перехода в раздел официального сайта выбранной страховой компании.

При этом Е-полис приравняют к бумажному полису, и он будет заключен сроком на один год.

Важно: регистрация Е-полисов владельцев транспортных средств, временно используемых на территории республики и зарегистрированных в зарубежных странах страховыми компаниями, не допускается.

В Узбекистане в настоящее время обсуждается законопроект "О видах обязательного страхования".

Документ включает в себя следующие виды обязательного страхования гражданской ответственности: работодателя, владельцев транспортных средств, перевозчика, за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу других лиц и окружающей среде в случае аварии на опасном производственном объекте, а также строительных рисков при строительстве объектов за счет государственных средств и гарантированных государством кредитов.

Закон "Об обязательном медицинском страховании" должен вступить в силу 1 января 2021 года.

Обязательному медстрахованию будут подлежать граждане республики, постоянно проживающие в стране иностранцы, лица без гражданства и приравненные к ним лица, а также иностранные инвесторы, получившие въездную "инвестиционную визу", их родители, супруги и дети.