На что чаще всего жалуются абоненты связи в Узбекистане — исследование

Недостаточное покрытие мобильной связью, ограничения выбора потребителей и оплата за непредоставленные услуги — с такими проблемами чаще всего сталкиваются абоненты Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В Агентстве массовых коммуникаций и информации состоялся брифинг, на котором обсуждались проблемы населения при получении услуг связи.

Ведомство регулярно контролирует соблюдение законодательства о защите прав потребителей на основании их жалоб, информации уполномоченных организаций, а также сведений из соцсетей.

После этого принимаются меры по устранению выявленных нарушений.

Как отметил замглавы агентства Аъзамжон Курбонов, за прошедший год со стороны граждан поступило 638 подобных жалоб.

По его словам, выявлено изъятие необоснованных 22,5 миллиарда сумов и приняты соответствующие решения по их возврату.

На какие основные проблемы указывали люди в своих обращениях:

недостаточное покрытие мобильной сетью;

включение условий, ограничивающих свободный выбор потребителей, навязывающих дополнительные услуги, непредоставление полной и достоверной информации об особенностях услуг и ее безопасности в контракте (оферта) на оказание услуг мобильной связи;

оплата за непредоставленные услуги;

автоматическое подключение к платным сервисам, в том числе контент-провайдеров, без согласия абонентов (без их уведомления).

Также зафиксированы случаи нарушения прав потребителей со стороны контент-провайдеров при подключении различных викторин и других платных услуг.

К примеру, контент-провайдер Via Mobi в рамках акций "Побеждай и выиграй!" отправлял абонентам Beeline сообщения с текстом "Вы были выбраны победителем в размере 100 миллионов сумов".

Это обошлось 3,6 тысячи абонентам в 17,1 миллиона сумов.

Несмотря на неоказание услуги Al-chiroq абонентам Ucell, контент-провайдером First IT Group были изъяты денежные средства.

При этом гражданам об этом не сообщили. В результате у 337,9 тысячи абонентов было списано 97,4 миллиона сумов.

Охват населения мобильной связью

В июне-июле этого года совместно с Центром электромагнитной совместимости и Госинспекцией по информатизации и связи было проанализировано состояние охвата мобильной сетью в 12 246 населенных пунктах страны.

В результате выявлено, что площадь покрытия мобильной сетью составляет 2G — 6,6% , 3G — 56,8% и 4G — 95,5%.

При этом в 115 населенных пунктах все еще не представлен ни один из операторов мобильной связи.

В то же время 313 (или 58,7%) из 533 труднодоступных населенных пунктов также не имеют покрытия сетями сотовой связи.

Например, исследование, проведенное в Наманганской области, показало, что на 1,7 миллиона абонентов четырех мобильных компаний приходится всего 1 058 базовых станций сети.

Иными словами, только одна антенна на 1 615 граждан.

Для сравнения: в России одна базовая станция обслуживает 235 человек, в Казахстане — 643 человека.

2G, 3G, 4G или вообще ничего?

Согласно исследованию, покрытие районов Узбекистана сетью 3G составляет 88%, а покрытие 4G — всего 27% (она не подключена в Чартакском, Чустском, Янгикурганском, Попском и Мингбулакском районах).

К примеру, когда рабочая группа проверила качество мобильной связи и Интернета в селе Гайрат Чустского района, выяснилось, что мобильный Интернет UMS работает только в сети 2G (низкое качество).

Как решается проблема?

В целях предотвращения нарушений законодательства в сфере связи и обеспечения защиты прав потребителей операторам и поставщикам данных услуг в республике постоянно даются предписания и разъяснения.

В марте этого года Агентство по защите прав потребителей возбудило дело в отношении Beeline Uzbekistan за нарушение закона "О защите прав потребителей" и "Правил оказания услуг мобильной связи".

Третьего июля 2020 года спецкомиссия агентства вынесла заключение о том, что Beeline Uzbekistan нарушил статью 21 закона "О защите прав потребителей" и пункты 25 и 26 Правил оказания мобильных услуг.

Компании было предписано отключить услугу "Будь в курсе" тем абонентам, которым она была подключена во время проведения акции, а также возместить ущерб, нанесенный каждому абоненту.