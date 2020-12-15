18:22 15 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.45
  • EUR12671.88
  • USD10463.12
Поиск

В Кыргызстане обсудили вопрос делимитации госграницы с Узбекистаном

Пресс-служба правительства Кыргызстана
Общество
Получить короткую ссылку
163 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/0f/15605337.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201215/15605369/V-Kyrgyzstane-obsudili-vopros-delimitatsii-gosgranitsy-s-Uzbekistanom.html

В ходе мероприятия Камчыбек Ташиев заявил, что кыргызская сторона придает особое значение скорейшему завершению юридического оформления государственной границы с соседним государством.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В госрезиденции "Ала-Арча" прошло совместное заседание делегаций Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы, сообщает пресс-служба правительства соседнего государства.

Командующий пограничными войсками СГБ Узбекистана генерал-майор Руслан Мирзаев
© Sputnik . Таалай Ороскулов
Мирзаев: сегодня на узбекско-кыргызской границе совсем другие отношения

Кыргызскую группу посланцев возглавил председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, а узбекскую - советник премьер-министра Узбекистана Мехриддин Хайриддинов.

В ходе мероприятия Камчыбек Ташиев заявил, что Кыргызстан придает особое значение скорейшему завершению юридического оформления государственной границы с Узбекистаном.

"Живя в соседстве вот уже много веков, имея тесные дружеские отношения и родственные связи, для создания благополучных условий нашим гражданам мы должны позаботиться о скорейшем завершении процесса делимитации оставшихся участков, а также начать работу по демаркации кыргызско-узбекской государственной границы согласно договору, подписанному в 2017 году", - сказал председатель комитета нацбезопасности.

Напомним: в начале августа вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков объявил журналистам, что вопрос обмена спорными участками на узбекско-кыргызской границе не рассматривается. Однако уже порядка 92% границ описано, а 85% включили в основной договор о делимитации. Спорными являются примерно 10 участков, и в данный момент по ним ведется работа, но вопрос обмена территориальными единицами между странами не рассматривается.

Теги:
делимитация, госграница, Кыргызстан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Агентство информации и массовых коммуникаций
Лед и пламя: как Ташкент готовят к Новому году - фотолента
Миротворцы из РФ помогли Азербайджану и Армении обменяться пленными — видео
Свободные экономические зоны в Узбекистане - как они работают и сколько зарабатывают
СЭЗ в Узбекистане: что производят и сколько зарабатывают

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться