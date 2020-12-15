В Кыргызстане обсудили вопрос делимитации госграницы с Узбекистаном

В ходе мероприятия Камчыбек Ташиев заявил, что кыргызская сторона придает особое значение скорейшему завершению юридического оформления государственной границы с соседним государством.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В госрезиденции "Ала-Арча" прошло совместное заседание делегаций Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы, сообщает пресс-служба правительства соседнего государства.

Кыргызскую группу посланцев возглавил председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, а узбекскую - советник премьер-министра Узбекистана Мехриддин Хайриддинов.

В ходе мероприятия Камчыбек Ташиев заявил, что Кыргызстан придает особое значение скорейшему завершению юридического оформления государственной границы с Узбекистаном.

"Живя в соседстве вот уже много веков, имея тесные дружеские отношения и родственные связи, для создания благополучных условий нашим гражданам мы должны позаботиться о скорейшем завершении процесса делимитации оставшихся участков, а также начать работу по демаркации кыргызско-узбекской государственной границы согласно договору, подписанному в 2017 году", - сказал председатель комитета нацбезопасности.

Напомним: в начале августа вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков объявил журналистам, что вопрос обмена спорными участками на узбекско-кыргызской границе не рассматривается. Однако уже порядка 92% границ описано, а 85% включили в основной договор о делимитации. Спорными являются примерно 10 участков, и в данный момент по ним ведется работа, но вопрос обмена территориальными единицами между странами не рассматривается.