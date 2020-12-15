В каких сферах выявлено больше всего коррупционных преступлений — ответ МВД

По словам замминистра внутренних дел Рустама Хатамова, коррупционные преступления чаще всего совершаются в социальной сфере, среди представителей малого и среднего бизнеса, а также в агропромышленном комплексе.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Замминистра внутренних дел Рустам Хатамов рассказал, в каких сферах больше всего совершают коррупционные преступления. Об этом стало известно из сюжета телеканала UzReport TV.

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"За 10 месяцев текущего года сотрудники главного и территориальных управлений по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями выявили 673 случая, связанных с коррупцией. В результате оперативных мер было задержано 126 лиц, в отношении 84 лиц уже приняты соответствующие меры", - информировал Хатамов в ходе брифинга в АИМК.

По его словам, коррупционные преступления часто совершаются в социальной сфере, среди представителей малого и среднего бизнеса, а также в агропромышленном комплексе.

Напомним: в Узбекистане планируют запустить проект по созданию антикоррупционных лабораторий. Он представляет собой масштабное антикоррупционное исследование, которое будет проходить в восемь этапов. Конечная цель — получить как можно более полную картину коррупционной ситуации.