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В каких сферах выявлено больше всего коррупционных преступлений — ответ МВД

© Flickr / Chris Potter
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201215/15605612/V-kakikh-sferakh-vyyavleno-bolshe-vsego-korruptsionnykh-prestupleniy---otvet-MVD.html

По словам замминистра внутренних дел Рустама Хатамова, коррупционные преступления чаще всего совершаются в социальной сфере, среди представителей малого и среднего бизнеса, а также в агропромышленном комплексе.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Замминистра внутренних дел Рустам Хатамов рассказал, в каких сферах больше всего совершают коррупционные преступления. Об этом стало известно из сюжета телеканала UzReport TV.

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"За 10 месяцев текущего года сотрудники главного и территориальных управлений по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями выявили 673 случая, связанных с коррупцией. В результате оперативных мер было задержано 126 лиц, в отношении 84 лиц уже приняты соответствующие меры", - информировал Хатамов в ходе брифинга в АИМК.
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Пресс-служба президента Узбекистана
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По его словам, коррупционные преступления часто совершаются в социальной сфере, среди представителей малого и среднего бизнеса, а также в агропромышленном комплексе.

Напомним: в Узбекистане планируют запустить проект по созданию антикоррупционных лабораторий. Он представляет собой масштабное антикоррупционное исследование, которое будет проходить в восемь этапов. Конечная цель — получить как можно более полную картину коррупционной ситуации.

Теги:
МВД Узбекистана, борьба с коррупцией, Узбекистан



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