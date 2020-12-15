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Стало известно, когда студенты Узбекистана смогут уйти на каникулы

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Студенты высших учебных заведений, учащихся колледжей и академических лицеев смогут уйти на каникулы с 28 декабря 2020 года до 10 января.

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. В Узбекистане зимние каникулы для студентов начнутся уже совсем скоро - 28 декабря, сообщает Министерство народного образования.

"Студенты высших учебных заведений, учащихся колледжей и академических лицеев смогут уйти на каникулы с 28 декабря 2020 года до 10 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Первый день занятий в новом году — 11 января.

Напомним, школьники Узбекистана уйдут на зимние каникулы раньше обычного. Младшие классы начнут отдыхать уже с 25 декабря, старшеклассники - с 26.

Зимние каникулы в школах Узбекистана начнутся раньше обычного — МНО >>

Отдыхать школьники будут две недели - до 11 января 2021 года. Весенние каникулы начнутся с 26 марта и продлятся 7 дней, а летние стартуют с 26 мая.

Теги:
высшее образование, Образование, студенты, студент, каникулы, Узбекистан, Узбекистан



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