Стало известно, когда студенты Узбекистана смогут уйти на каникулы

Студенты высших учебных заведений, учащихся колледжей и академических лицеев смогут уйти на каникулы с 28 декабря 2020 года до 10 января.

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. В Узбекистане зимние каникулы для студентов начнутся уже совсем скоро - 28 декабря, сообщает Министерство народного образования.

"Студенты высших учебных заведений, учащихся колледжей и академических лицеев смогут уйти на каникулы с 28 декабря 2020 года до 10 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Первый день занятий в новом году — 11 января.

Напомним, школьники Узбекистана уйдут на зимние каникулы раньше обычного. Младшие классы начнут отдыхать уже с 25 декабря, старшеклассники - с 26.

Зимние каникулы в школах Узбекистана начнутся раньше обычного — МНО >>

Отдыхать школьники будут две недели - до 11 января 2021 года. Весенние каникулы начнутся с 26 марта и продлятся 7 дней, а летние стартуют с 26 мая.