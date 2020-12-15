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На территории крепости Ичан-Кала в Хиве

Какое место занял Узбекистан в индексе человеческого развития — ПРООН

Sputnik / Мария Науменко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201215/15606007/Kakoe-mesto-zanyal-Uzbekistan-v-indekse-chelovecheskogo-razvitiya--issledovanie.html

Коэффициент Узбекистана в 2019 году составил 0,720 (максимальное значение — 1,000). Отмечается, что страна сохранила позицию в категории с высоким ИЧР.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Узбекистан занял 106-е место в Индексе человеческого развития (Human Development Index) из 189 стран мира. В опубликованном документе приводятся данные за 2019 год, подготовленные Программой развития ООН.

Индекс человеческого развития за 2018 год
© Sputnik
Индекс человеческого развития Узбекистана

Оценивание стран осуществлялось по трем параметрам: продолжительность жизни, предполагаемая и средняя длительность обучения, а также объём валового национального продукта на душу населения.

Индекс человеческого развития (ИЧР) Узбекистана в 2019 году составил 0,720 (максимальное значение — 1,000). Отмечается, что страна вошла в категорию с высоким ИЧР. В рейтинге республика расположилась между Ливией (0,724) и Боливией (0,718).

Результаты исследования по Узбекистану:

  • ожидаемая продолжительность жизни при рождении — 71 год и 7 месяцев (рост на 5 лет и 2 месяца в период с 1990 по 2019 годы);
  • средняя продолжительность обучения населения — 11 лет и 8 месяцев (рост на 2 года и 7 месяцев) и ожидаемая длительность обучения — 12 лет и 1 месяц (рост на 8 месяцев);
  • объём валового национального дохода на душу населения (по паритету покупательной способности) — $7 142 (рост на 115,6%).

Среди стран Центральной Азии Казахстан занял в индексе 51-е место (0,825), Туркменистан — 111-е (0,715), Кыргызстан 120-е (0,697) и Таджикистан — 125-е (0,668).

Лидирующая позиция в индекса отдана Норвегии с показателем 0,957. Второе место разделили Ирландия и Швейцария с показателями 0,955. 

Напомним: согласно данным доклада Программы развития ООН (ПРООН) за 2018 год, Узбекистан занимал 105-ю строчку. 

Теги:
социальное развитие, развитие, рейтинг, индексация, Узбекистан



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