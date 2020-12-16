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Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото

Чиновников хотят привлечь к ответственности за неэффективную работу со СМИ

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201216/15607364/Chinovnikov-khotyat-privlech-k-otvetstvennosti-za-neeffektivnuyu-rabotu-so-SMI.html

Также планируется обязать руководителей госорганов создать официальные страницы на Википедии и в популярных социальных сетях и мессенджерах с их последующей верификацией.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В АИМК подготовлен проект, предусматривающий повышение эффективности использования социальных сетей и СМИ для освещения деятельности госорганов.

В документе отмечается, что работа госорганов по реализации информационной политики признана неудовлетворительной, в том числе в широкомасштабном оперативном освещении своей деятельности.

В связи с чем в проекте предлагается образовать или реорганизовать пресс-службу в самостоятельное структурное подразделение, которое будет подчиняться непосредственно первому руководителю.

Что предусмотрено документом с 1 февраля 2021 года:

  • образование "медиапула", состоящего из журналистов и блогеров с большим количеством подписчиков, сотрудничающих с госорганами по формированию позитивного имиджа;
  • рассмотрение письменных и электронных обращений журналистов об аккредитации не более трех дней;
  • пересмотр госорганами списка членов общественных советов и принятие мер по включению в их состав не менее одного активного журналиста или блогера;
  • обязанность госорганов реагировать в течение одного дня на негативную информацию об их деятельности, выявленную АИМК в результате мониторинга СМИ, социальных сетей и мобильных мессенджеров;
  • проведение госорганами пресс-конференций, брифингов, открытых для СМИ и блогеров, не реже одного раза в квартал, регулярный отчет перед общественностью;
  • создание руководителями госорганов официальных страниц в популярных социальных сетях и мессенджерах (Facebook, Twitter, Instagram, Telegram) с их последующей верификацией. Не реже трех раз в неделю они должны размещать на них информацию, касающуюся деятельности госорганов, а также изучать общественное мнение и отвечать на поступающие обращения;
  • создание руководителями госорганов совместно с информационными службами страниц на Википедии, где они должны разместить на узбекском, русском и английском языках информацию о возглавляемом госоргане и трудовой деятельности.

Также до конца 2021 года планируется запустить мобильные приложения каждого госоргана, интегрированные с порталом открытых данных Узбекистана (opendata.gov.uz). Они должны обеспечить удобный и быстрый доступ к открытой информации и новостям через мобильные устройства.

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Отмечается, что АИМК каждые полгода будет проводить анализ и составлять рейтинг госорганов по вопросам взаимодействия со СМИ. Информация о пресс-секретарях с самыми низкими результатами будет передана в Кабмин для привлечения их к ответственности в рамках трудового законодательства. Помимо этого, агентство разместит на сайте пособие для обучения информационных служб госорганов по работе с соцсетями и СМИ.

Также АИМК совместно с хокимиятами, Агентством по делам молодежи, Союзом молодежи Узбекистана, Университетом журналистики и массовых коммуникаций в течение трех месяцев создадут "Клубы молодых журналистов и блогеров".

Обсуждение проекта продлится до 29 декабря 2021 года.

Теги:
Агентство информации и массовых коммуникаций, Законопроект, СМИ, госорганы, чиновники



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