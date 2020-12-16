В Ташкенте объединят оплату за электроэнергию и утилизацию мусора

Хокимияту столицы совместно с Минэнерго и Минфином поручено разработать соответствующее предложение до 1 апреля 2021 года.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В будущем жители столицы смогут оплачивать услуги за утилизацию мусора и электроэнергию вместе. Об этом сообщил заместитель начальника управления Госкомэкологии Жамшид Исчанов в репортаже "Узбекистан 24".

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"В целях сокращения дебиторской задолженности в срок до 1 апреля 2021 года хокимияту столицы совместно с Минэнерго и Минфином поручено разработать предложения по включению тарифов за оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов в тарифы электроснабжения", — сказал Жамшид Исчанов.

Ранее на пресс-конференции, посвященной внедрению автоматизированной системы учета и контроля электрической энергии (АСКУЭ), были названы регионы-должники за электроэнергию в Узбекистане. Лидером в антирейтинге стала Самаркандская область - задолженность составила 646 миллиардов сумов.