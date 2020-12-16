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Раздельный сбор мусора

В Ташкенте начинается внедрение раздельного сбора мусора

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Уже на первом этапе потребители будут обеспечены бесплатными цветными контейнерами и (или) перерабатываемыми пакетами.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В Ташкенте внедрят сбор раздельного мусора уже в 2021-м, сообщает "Узбекистан 24".

"Внедрение раздельного сбора отходов в Ташкенте начнется в 2021 году с ряда махаллей. С 2023-го системой должны быть охвачены все районы столицы", - говорится в информации.

 Системы раздельного сбора твердых бытовых отходов будет осуществляться в следующем порядке:

- на первом этапе (2021 год) – сбор отходов с разделением на категории "перерабатываемые" и "неперерабатываемые" на территории сходов граждан махаллей, перечень которых определяется хокимиятом города Ташкента;

- на втором этапе (2022 год) – сбор твердых бытовых отходов в индивидуальных жилых секторах всех территорий, обслуживаемых Государственным унитарным предприятием "Махсустранс", с разделением их на категории "перерабатываемые" и "неперерабатываемые";

© Sputnik / Денис Абрамов
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- на третьем этапе (с 2023 года) – сбор отходов во всех районах с разделением на категории "перерабатываемые", "неперерабатываемые", "органические", "опасные бытовые отходы" и другие.

Уже на первом этапе потребители будут обеспечены бесплатными цветными контейнерами и (или) перерабатываемыми пакетами.

Теги:
экология, вывоз мусора, сбор мусора, мусор, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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