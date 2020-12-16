Депутаты попросили власти РУз отменить езду на авто с включенными днем фарами

В соответствии с новыми требованиями, с 1 января 2021 года водители всех автотранспортных средств обязаны использовать ближний свет фар или ДХО в светлое время суток.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Депутаты Узбекистана направили в Кабинет министров письмо с просьбой отменить требование о включении фар или дневных ходовых огней автомобилей в светлое время суток. Положение должно вступить в силу с 1 января.

"В настоящее время постоянно звучат обращения общественности, особенно водителей, о том, что введение с 1 января данного требования может создать серьезные проблемы для граждан, у которых нет нового автомобиля, оборудованного дневными ходовыми огнями", – сообщил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев.

Чиновник надеется, что правительство и МВД не проигнорируют эту просьбу и примут справедливое решение.

Напомним: власти республики 4 июня 2019 года включили в Правила дорожного движения положение о том, что в светлое время суток на всех движущихся автомототранспортных средствах должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни. Документ вступил в силу с 10 мая прошлого года.

Позже действие данного решения было временно приостановлено до 2021 года. Требование о необходимости включения дневного света фар или дневных ходовых огней (ДХО) в светлое время распространялось только на автомашины, оснащенные автоматическими ДХО.

Согласно документу, с 1 января 2021 года водители всех автотранспортных средств обязаны использовать ближний свет фар или ДХО в светлое время суток.

Водители, нарушившие данное требование, будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 0,5 БРВ (111 500 сумов), за повторное нарушение – 1 БРВ (223 000 сумов), за третье – 3 БРВ (669 000 сумов).

В случае совершения правонарушения более трех раз в течение 1 года владельца машины оштрафуют на 892 тысячи сумов или лишат его водительских прав на полгода.