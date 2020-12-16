"Горько!": россиянки стали чаще выходить замуж за граждан Центральной Азии

Ранее в управлении ЗАГС города Москвы отмечали, что в столице заметно выросло число зарегистрированных браков с иностранцами. При этом женихов с иностранным гражданством в разы больше, чем невест.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Брянской области провели интересное исследование.

Специалисты проанализировали количество свадеб, отгремевших в 2020 году в регионе, и пришли к выводу, что каждый десятый брак стал интернациональными.

Если быть точнее, то из 5 333 заключенных браков 566 — это союзы между россиянами и иностранцами, в том числе выходцами из стран Центральной Азии.

Из Узбекистана оказалось 19 женихов или невест, из Таджикистана — 20, Казахстана — 9, Кыргызстана — 3.

Также брак с жителями Брянской области заключили граждане Украины (244), Азербайджана (84), Беларуси (75), Армении (37), Грузии (5).

Кроме того, свои отношения официально оформили с россиянами гости из Латвии, Литвы, Туркменистана и Приднестровской Молдавской Республики.

В региональном правительстве отметили, что браки в брянских отделах ЗАГС также зарегистрировали и представители дальнего зарубежья (граждане Израиля, Италии, Албании, Вьетнама, Германии, Египта, Мексики, Пакистана, Сербии, Чехии).

Однако таких бракосочетаний в 2020 году было, конечно, намного меньше.

Граждане РФ стали чаще вступать в брак с иностранцами не только в Брянской области, но и в других регионах страны.

К примеру, в Москве.

Так, известно, что с начала 2020-го в столице было сыграно более 6 тысяч свадеб с гражданами ближнего и дальнего зарубежья — это около 15% от общего числа зарегистрированных браков.

При этом чаще всего отношения регистрируют интернациональные пары, где иностранное гражданство имеет именно жених.

Впрочем заграничных невест тоже немало.