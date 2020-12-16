Министру здравоохранения РФ вручили нагрудный знак "Мехр саховат"

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В соответствии с решением главы Узбекистана Шавката Мирзиёева, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и его заместитель Олег Гриднев награждены нагрудными знаками "Мехр саховат" ("Милосердие и щедрость"), сообщает пресс-служба Посольства Узбекистана в России.

Министерством здравоохранения России за короткие сроки был проработан вопрос направления 75 ведущих российских медицинских специалистов в Узбекистан для оказания методической и практической помощи узбекским коллегам в борьбе с коронавирусом.

Посольство Узбекистана в РФ В соответствии с решением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев награжден нагрудным знаком "Мехр саховат"

Минздрав России совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отправили в Узбекистан 1400 наборов тест-систем для проведения 140 тысяч исследований.

В период пандемии проходили встречи и переговоры в формате видеоконференций, на которых были выработаны общие методы, новые методологии и протоколы по профилактике и лечению заболеваний. Обменивались мнениями на уровне министерств здравоохранения, служб по обеспечению благополучия человека и других медучреждений.

В ходе мероприятия Мурашко поблагодарил за внимание и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, включая открытие филиалов вузов России на территории республики.

Для справки: нагрудный знак "Мехр саховат" ("Милосердие и щедрость") учрежден в соответствии с Указом Президента от 26 мая 2020 года в целях поощрения граждан республики, а также иностранных граждан, проявивших мужество и отвагу в преодолении испытаний в период распространившейся пандемии коронавируса, внесших большой вклад во всестороннюю поддержку социально уязвимых слоев населения и оказанию им безвозмездной помощи и др.