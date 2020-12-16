Коронавирус в Узбекистане: главное на 16 декабря

Приводит ли коронавирус к потере слуха и когда мигранты будут возвращаться в Россию: самое главное за день - в обзоре.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 75 396 (+155).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 1 - в Кашкадарьинской области; 3 - в Андижанской области; 4 - в Республике Каракалпакстан; 25 - в Ташкентской области; 122 - в Ташкенте.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 612.

За минувшие сутки 15 декабря в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 139 пациентов.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 72 661 (+139), показатель выздоровления - 97%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 123 пациента.

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власти Узбекистана предпринимает шаги, чтобы снизить стоимость авиабилетов, а российские официальные лица проводят работу, чтобы облегчить порядок въезда.

Однако изменения будут заметны только к весне.

В России существенно снизилось число мигрантов. В первую очередь, из-за за пандемии, во-вторых, из-за того, что "приостановились многие сектора и участки, где были задействованы мигранты".

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В исследовании приняли участие 16 человек: за ними начали наблюдать в первой половине 2020 года, когда эпидемиологическая ситуация в Израиле была относительно стабильной.

Из 16 человек восемь — переболели коронавирусом без симптомов, остальные были абсолютно здоровы.

В ходе исследования ученые "проверили весь путь прохождения звуковых волн через ухо до тех пор, пока электрические волны в конечном итоге не будут приняты в мозг".

Также специалисты изучили активность волосковых клеток внутреннего уха.

Итог оказался следующим: каких-либо отличий между здоровыми участниками и инфицированными COVID не было выявлено.

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Одни пытаются скорее закупить противоядие от ковида, другие ведут информационную войну против российской прививки.

Когда мигранты начнут возвращаться в РФ

"Рассчитывать, что будут открыты государственные границы, что будет улучшена ситуация для иностранцев, которые будут въезжать в Россию, наверное, в ближайшее время ожидать не стоит. Я думаю, что реально где-то к середине следующего года ситуация начнет выправляться", - сказал профессор Государственного университета управления, почетный работник миграционной службы Владимир Волох.

По его прогнозу, потребности российской экономики в иностранной рабочей силе будут удовлетворены к концу 2021 года.

Распространение коронавируса в мире

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло более 73,6 млн человек. Зафиксировано свыше 1,64 млн летальных исходов, вылечились 41,7 млн жителей.