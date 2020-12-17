В Узбекистане планируют отменить некоторые контрольные функции госорганов

Предусматривается отмена 33 контролирующих функций 19 министерств и ведомств, передача 14 несвойственных функций 7 министерств и ведомств другим организациям, а также отмена 18 излишних полномочий местных органов власти.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Проект указа президента Республики Узбекистан "О мерах по коренному совершенствованию качества и масштабов государственного контроля в сфере предпринимательства" разработан и размещен для обсуждения на портале СОВАЗ.

Анализ соответствия контролирующих функций министерств и ведомств современным требованиям показал, что зачастую они носят неспецифический и дублирующий характер и являются дополнительной административной нагрузкой для предпринимательства.

Направлениями реформы госконтроля в сфере бизнеса являются: внедрение модели "умного контроля" с широким использованием информационных технологий, оцифровка всей информации и процессов на местах, введение практики госконтроля в качестве "электронного инспектора" с использованием системы "анализа рисков".

Какие полномочия будут отменены или переданы

В частности, предусматривается отмена 33 контролирующих функций 19 министерств и ведомств, передача 14 несвойственных функций 7 министерств и ведомств другим организациям, а также отмена 18 излишних полномочий местных органов власти.

С 1 марта 2021 года предложено отменить:

проверку МВД работы по техобслуживанию и ремонту транспортных средств на станциях техобслуживания;

контроль местными органами власти за соблюдением правил торговли, наличия кассовых аппаратов, за передачей денежных поступлений в кассы банков и взысканием задолженности по коммунальным и обязательным платежам.

В порядке эксперимента до 1 марта 2022 года полномочия налоговых органов по выставлению инкассовых поручений на расчетные счета субъектов предпринимательства и приостановлению банковских операций осуществляются только на основании решения суда.

ИКТ облегчат и сделают контроль прозрачным

Поэтапно в 2020-2023 годы на основе Big Data будет внедрена автоматизированная информационная система "Единый государственный контроль", позволяющая проводить проверки, собирать, обрабатывать, анализировать информацию в электронном виде.

При помощи данной системы осуществляется:

формирование и открытое ведение Единого реестра контролирующих функций государственных органов и организаций;

интеграция единой системы электронной регистрации проверок;

размещение перечня обязательных требований и проверочных листков по видам предпринимательской деятельности;

дистанционная проверка предпринимателей посредством модуля "Электронный инспектор".

Также планируется сформировать карту коррупционных рисков контролирующих органов и составлять их рейтинги.

Начиная с 1 мая 2021 года при проверке хозяйствующих субъектов будет изучаться их деятельность только за последние три года, за исключением проверок, проводимых в рамках уголовных дел.

В последние годы осуществляются широкомасштабные реформы по обеспечению беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. В частности, координация работ по проверке деятельности субъектов передана Уполномоченному по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, реализуются проекты по передаче госфункций частному бизнесу.