В NASA сообщили о приближении к Земле сразу пяти астероидов

Ученые регулярно сообщают о небесных объектах, пролетающих мимо нашей планеты на максимально близком расстоянии. Однако угрозы они не представляют.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. На этой неделе к Земле приблизятся сразу пять астероидов, сообщили ученые NASA.

При этом специалисты отметили, что некоторые из небесных тел окажутся к нашей планете ближе, чем Луна.

Для справки: расстояние от Земли до Луны уже давно точно установлено. Оно составляет 384 403 километра.

Три астероида пролетели около Земли этой ночью — ближайший из них оказался на расстоянии 343 тысячи километров. Размер космических объектов составил от 10 до 24 метров в диаметре.

Два других астероида (диаметрами 6,8 и 30 метров) максимально приблизятся к нашей планете уже завтра — 18 декабря.

Меньший из них разминется с Землей на расстоянии 57,1 тысячи километров.

Отметим, что в NASA регулярно сообщают о приближении к планете потенциально опасных небесных тел, однако вероятность их вхождения в атмосферу Земли близка к нулю.