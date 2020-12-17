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В NASA сообщили о приближении к Земле сразу пяти астероидов

© AFP 2018 / HANDOUT
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201217/15616161/V-NASA-soobschili-o-priblizhenii-k-Zemle-srazu-pyati-asteroidov.html

Ученые регулярно сообщают о небесных объектах, пролетающих мимо нашей планеты на максимально близком расстоянии. Однако угрозы они не представляют.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. На этой неделе к Земле приблизятся сразу пять астероидов, сообщили ученые NASA.

При этом специалисты отметили, что некоторые из небесных тел окажутся к нашей планете ближе, чем Луна.

Для справки: расстояние от Земли до Луны уже давно точно установлено. Оно составляет 384 403 километра. 

Три астероида пролетели около Земли этой ночью — ближайший из них оказался на расстоянии 343 тысячи километров. Размер космических объектов составил от 10 до 24 метров в диаметре. 

Ruptly
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Два других астероида (диаметрами 6,8 и 30 метров) максимально приблизятся к нашей планете уже завтра — 18 декабря.

Меньший из них разминется с Землей на расстоянии 57,1 тысячи километров. 

Отметим, что в NASA регулярно сообщают о приближении к планете потенциально опасных небесных тел, однако вероятность их вхождения в атмосферу Земли близка к нулю.

Теги:
Земля, астероид, NASA, Ученые, Космос



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