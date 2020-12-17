"Адская троица". Оружие, спасшее Москву от ядерного удара

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik, Андрей Коц. Эти ядерные "сигары" обеспечивали безопасность СССР в самый жаркий период холодной войны: ровно 40 лет назад, 17 декабря 1980-го, на вооружение приняли сразу три усовершенствованных межконтинентальных баллистических ракеты — РС-16Б, РС-18Б и РС-20Б. В те годы к власти в США пришел "ястреб" Рональд Рейган, взявший курс на прямую конфронтацию с Москвой. Однако появление у Советского Союза новых МБР остудило горячие головы за океаном. Об особенностях этого оружия — в материале РИА Новости.
Накрыть любой город
Самая массовая межконтинентальная баллистическая ракета в истории РВСН — РС-10, принятая на вооружение в конце 1960-х. Она могла забросить легкий (0,5 мегатонны) или тяжелый (1,1 мегатонны) боезаряд на 10,5 и пять тысяч километров соответственно, но США уже располагали системами ПРО, способными перехватывать одиночные боеголовки. Стало ясно, что на одном носителе должно быть несколько боевых частей.
Разработка модернизированной Р-16Б с улучшенными характеристиками стартовала в 1976-м. Внешне она мало отличалась от предшественницы, но в полтора-два раза превосходила ее по возможностям. Точность выросла вдвое, новые боевые блоки и комплекс разведения головной части. Система управления — автономная инерциальная, способная перенацеливаться в процессе предстартовой подготовки.
Носитель "Авангарда"
Первые полки с шахтными МБР РС-18А заступили на боевое дежурство в середине 1970-х. Ракета уже несла сразу шесть боевых блоков мощностью 750 килотонн каждый, а также комплекс средств преодоления ПРО. Дальность — десять тысяч километров. Даже одна РС-18А, прорвавшаяся через рубежи обороны противника, могла нанести колоссальный урон. Пентагон видел в этом одну из главных угроз безопасности США.
Модификация РС-18Б упростилась конструктивно, получила более надежные двигатели, улучшенные системы управления и боевого оснащения. РВСН начали перевооружаться на нее в 1980-м, а всего на боевое дежурство поставили 360 ракет.
Что характерно, это оружие до сих пор актуально. Именно РС-18Б несут новейшие гиперзвуковые боевые блоки "Авангард". По данным Минобороны, "Авангардами" уже полностью укомплектован один из ракетных полков.
"Этот комплекс по праву идет первым в авангарде создания новых видов вооружений, открыв эру стратегического гиперзвукового оружия", — на днях заявил командующий РВСН Сергей Каракаев в интервью "Красной звезде".
Весомый аргумент
Тяжелую двухступенчатую жидкостную ракету РС-20А приняли на вооружение в декабре 1975-го. Широкой публике она больше известна как "Сатана" — по натовской терминологии. Это была самая мощная МБР в мире.
Несмотря на и без того избыточное могущество новой ракеты, вскоре закипела работа над ее усовершенствованным вариантом. РС-20Б могла нести уже десять боевых блоков по мегатонне каждый и поражать высокопрочные малоразмерные цели, к примеру защищенные подземные бункеры и пункты управления войсками. Модернизированная версия получилась точнее, надежнее и проще в производстве. От предшественницы она отличалась новой ступенью разведения боевых блоков, которая позволяла охватывать гораздо большую площадь.
Дальнейшее развитие "двадцатки" — РС-20В. Она точнее, увеличилась площадь разведения боевых блоков, уменьшилось время предстартовой готовности. РС-20В до сих пор стоят на вооружении — им на смену должны прийти перспективные тяжелые ракеты РС-28 "Сармат". Их ожидают в войсках в следующем году.