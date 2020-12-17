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Загрязнение производством окружающей среды

В Британии загрязнение воздуха признали причиной смерти — впервые в истории

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201217/15618830/V-Britanii-zagryaznenie-vozdukha-priznali-prichinoy-smerti--vpervye-v-istorii.html

Согласно заключению, основным источником загрязнения были выбросы транспортных средств.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Впервые в истории Великобритании одной из причин смерти человека назвали высокий уровень загрязненности воздуха.

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© AFP 2018 / -
Как выглядит экологичный пассажирский самолет - концепт Airbus

Об этом написало издание Guardian.

Случай, о котором говорится в статье, произошел еще в феврале 2013 года с девятилетней девочкой. 

Согласно заключению коронера Южного Лондона Филипа Барлоу, ребенок умер из-за дыхательной недостаточности, тяжелой формы астмы и загрязненного воздуха. 

Барлоу отметил, что школьница подверглась воздействию диоксида азота и твердых частиц, уровень которых был сильно превышен. 

Основным источником загрязнения, согласно заключению, были выбросы транспортных средств.

Проверка показала, что показатели были превышены не только на национальном уровне, но и на уровне Евросоюза. 

Однако эта проблема не только никак не решалась, но мать погибшей даже не проинформировали о том, что загрязнение воздуха может привести к обострению астмы.

Ситуацию прокомментировали власти Лондона. Мэр города Садик Хан назвал заключение Барлоу "знаменательным моментом", а загрязнение воздуха — "кризисом общественного здравоохранения".

Это первый подобный прецедент в истории Соединенного Королевства. 

Теги:
загрязнение воздуха, воздух, смерть, Великобритания, ребенок



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