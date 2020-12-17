В Британии загрязнение воздуха признали причиной смерти — впервые в истории

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Впервые в истории Великобритании одной из причин смерти человека назвали высокий уровень загрязненности воздуха.

Об этом написало издание Guardian.

Случай, о котором говорится в статье, произошел еще в феврале 2013 года с девятилетней девочкой.

Согласно заключению коронера Южного Лондона Филипа Барлоу, ребенок умер из-за дыхательной недостаточности, тяжелой формы астмы и загрязненного воздуха.

Барлоу отметил, что школьница подверглась воздействию диоксида азота и твердых частиц, уровень которых был сильно превышен.

Основным источником загрязнения, согласно заключению, были выбросы транспортных средств.

Проверка показала, что показатели были превышены не только на национальном уровне, но и на уровне Евросоюза.

Однако эта проблема не только никак не решалась, но мать погибшей даже не проинформировали о том, что загрязнение воздуха может привести к обострению астмы.

Ситуацию прокомментировали власти Лондона. Мэр города Садик Хан назвал заключение Барлоу "знаменательным моментом", а загрязнение воздуха — "кризисом общественного здравоохранения".

Это первый подобный прецедент в истории Соединенного Королевства.