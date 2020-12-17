Кыргызский школьник попросил у Путина на Новый год акции "Газпрома"

Ребенка уже похвалили за амбициозность в таком раннем возрасте. Представители "Россотрудничества" выразили надежду на то, что он не потеряет интереса к нефтегазовой отрасли в будущем.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Семилетний школьник из Кыргызстана Рустам Ташматов написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросил главу государства исполнить на Новый год заветную мечту — стать акционером "Газпрома" или "Роснефти".

Есть и другая мечта: мальчик написал, что никогда не пробовал тульский пряник.

Просьба ребенка не осталась незамеченной — ему уже отправили подарок из Москвы, который вручат в торжественной обстановке накануне Нового года.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе "Россотрудничества".

"У Рустама амбициозный взгляд на жизнь, и это прекрасно. Надеемся, повзрослев, он не передумает покорять нефтегазовые компании и, окончив школу, предпочтет соответствующий вуз для получения уже высшего образования. А пока Рустаму уже отправлена посылка из Кремля. Подарки будут вручены в Российском центре науки и культуры накануне Нового года", — заявили в ведомстве.

Известно, что ребенок учится во втором классе и уже в таком раннем возрасте активно себя проявляет.

Отмечается, что мальчик вместе с друзьями участвует в субботниках, благотворительных акциях, в мероприятиях по случаю Дня Победы и других памятных исторических событиях.