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В хокимияте Хивы новое назначение

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201217/15620945/V-khokimiyate-Khivy-novoe-naznachenie.html

Руководителем городской администрации стал Темур Исмаилович Давлетов. Ранее он работал заместителем хокима Хорезмской области по вопросам развития туризма и спорта.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Хокимом Хивы стал Темур Исмаилович Давлетов, сообщает пресс-служба областной администрации.

До назначения он работал заместителем хокима Хорезмской области по вопросам развития туризма и спорта.

Темур Давлетов (1980 г. р.) является выпускником бакалавриата (2002) и магистратуры (2004) Ташкентского государственного экономического университета.

Хокимият Хорезмской области
Темур Исмаилович Давлетов

Свою карьеру он строил в структуре Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в Хорезмской области.

Ранее хокимом Ургенча был избран Ойбек Холбоев, а исполняющим обязанности главы администрации Багатского района - Шавкат Яхшибоев.

Теги:
Хива, назначение, Хокимият, хоким



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