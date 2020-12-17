В хокимияте Хивы новое назначение

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Хокимом Хивы стал Темур Исмаилович Давлетов, сообщает пресс-служба областной администрации.
До назначения он работал заместителем хокима Хорезмской области по вопросам развития туризма и спорта.
Темур Давлетов (1980 г. р.) является выпускником бакалавриата (2002) и магистратуры (2004) Ташкентского государственного экономического университета.
Свою карьеру он строил в структуре Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в Хорезмской области.
Ранее хокимом Ургенча был избран Ойбек Холбоев, а исполняющим обязанности главы администрации Багатского района - Шавкат Яхшибоев.