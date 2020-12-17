В хокимияте Хивы новое назначение

Также приостанавливаются сроки нахождения за пределами РФ участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, членов их семей, лиц, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство.

Лица, отправившие фотоснимки и видеозаписи о фактах правонарушений, поощряются денежной премией в размере 15% от суммы штрафа, взысканного с правонарушителя.

Эта история о таких, как я - кто был вынужден покинуть свой дом. Что ты возьмешь с собой, если больше никогда не вернешься домой?