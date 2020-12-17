В Ширине мать хотела утопить себя и сыновей — видео

Администрация области и правоохранительные органы изучают подробности произошедшего инцидента. В ближайшее время представители органов опеки и попечительства примут решение относительно будущего детей.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Накануне в социальных сетях вызвало общественный резонанс видео допроса сотрудниками Управления экологии и окружающей среды женщины с двумя мальчиками, которая пыталась утопить себя и собственных детей. Данный инцидент прокомментировали в хокимияте Ташкентской области.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что ситуация произошла 15 декабря текущего года в городе Ширин Сырдарьинской области.

Во время допроса стало известно, что в тот день женщина не отвечала на звонки мужа, и он в порыве ревности оскорбил ее.

По словам женщины, ее с детьми остановили сотрудники Управления экологии и охраны окружающей среды при переходе канала "Дустлик", соединяющего Бекабадский район и Сырдарьинскую область.

Однако мать отрицает, что пыталась утопить себя и детей. Она поясняет, что не собиралась бросать детей в воду, а шапка сына случайно упала в канал.

В настоящий момент замхокима Бекабадского района по поддержке махалли и семьи Якутхон Муминова находится в доме женщины. Администрация области и правоохранительные органы изучают подробности произошедшего инцидента.

Помимо этого, представители органов опеки и попечительства в ближайшее время примут решение относительно будущего детей.