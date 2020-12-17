Коронавирус в Узбекистане: главное на 17 декабря

Что принимать студентам в целях профилактики COVID-19 и как в России упростят въезд трудовых мигрантов. Главное за сегодня - в нашем обзоре.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 75 538 (+142).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 3 - в Андижанской области; 3 - в Кашкадарьинской области; 11 - в Хорезмской области; 25 - в Ташкентской области; 100 - в Ташкенте.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 612.

За минувшие сутки 16 декабря в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 149 пациентов.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 72 810 (+149), показатель выздоровления - 97%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 116 пациентов.

Минздрав и Минвуз нашли способ профилактики COVID-19 среди студентов

Студентам и сотрудниками вуза необходимо принимать гидроксихлорохин и цинк для профилактики COVID-19, а при обнаружении или подозрении на заболевание, лечиться дополнительными лекарствами и следовать рекомендациям.

При этом вузам поручено закупать эти лекарственные средства на договорной основе в АК Dori-darmon и его региональных филиалах.

Затраты на приобретение лекарств будут покрываться за счет внебюджетных средств вузов.

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Если прекратить терапию слишком рано, то болезнь действительно может вернуться. К тому же многие наши пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают прием препаратов, как только уходят симптомы.

Чтобы снизить вероятность развития осложнений после выписки, необходимо соблюдать ряд правил.

В России предложили упростить въезд трудовых мигрантов

В мэрии Москвы предложили отменить двухнедельный карантин и упростить въезд для трудовых мигрантов. Обязательную самоизоляцию возможно заменят на ПЦР-тест, который необходимо будет сдать в течение трех дней после прибытия в страну, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

При этом работодатель должен обеспечить изоляцию работника на период до получения результатов теста, а в случае положительного результата на COVID-19 - до полного излечения.

Распространение коронавируса в мире

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло более 74,2 млн человек. Зафиксировано свыше 1,65 млн летальных исходов, вылечились 42 млн жителей.