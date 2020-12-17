Организуемый в университете IT-Инкубационный центр создаст все условия для поддержки студентов и превращения их стартапов в настоящие компании.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Университете Амити в Ташкенте состоялось открытие IT-Инкубационного центра, а также презентация Сообщества почетных консультантов, сообщает пресс-служба.

В церемонии открытия центра принял участие Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков.

"Организуемый в университете IT-Инкубационный центр создаст все условия для поддержки студентов и превращения их стартапов в настоящие компании", - говорится в сообщении.

Также будут созданы возможности для реализации бизнес-планов и установления прочного сотрудничества с опытными специалистами.

Еще одно важное событие ­– организация при Университете Сообщества почетных консультантов, в чьи задачи входит разработка предложений по дальнейшему развитию университета, обеспечение кооперации образования и производства.

"Данный центр станет полноценной площадкой для практической реализации студентами полученных теоретических знаний, а Сообщество станет постоянным консультантом в их работе", ­- отметил Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков.

Основная цель открытия IT-Инкубационного центра ­– создание условий студентам для реализации бизнес-идей и осуществления IT-предпринимательства, разработки бизнес-планов, установления комплексной кооперации с опытными специалистами, повышения уровня знаний.

Помимо этого, также прошла презентация Сообщества почетных консультантов Университета. В мероприятии приняли участие руководители государственных органов и органиазций, а также представители частного сектора.