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Узбекистан рассматривает возможность проведения АрМИ-2021

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201217/15622951/Uzbekistan-rassmatrivaet-vozmozhnost-provedeniya-ArMI-2021.html

Было предложено провести новые конкурсы. Например, "Меридиан" для специалистов военно-топографической службы и "Тактический стрелок", посвященный армейской тактической стрельбе.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Узбекистан принял участие в 1-й международной конференции по подготовке и проведению Армейских игр 2021 под руководством начальника Главного управления боевой подготовки, генерал-полковника Ивана Бувальцева, сообщает телеканал "Звезда".

"Армейские международные игры 2021 года пройдут в период с 22 августа по 4 сентября. В ходе Игр планируется провести 34 международных конкурса с максимальным расширением географии их проведения до 15 стран. Приглашения участвовать в АрМИ-2021 направлены военным ведомствам 95 стран", - заметил генерал-полковник Иван Бувальцев.

На данный момент возможность проведения конкурсов Игр рассматривают около двадцати государств, в том числе и Узбекистан.

Также в их число входит Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Индия, Израиль, Китай, Катар, Киргизия, Монголия, Пакистан, Россия, Сербия, Таджикистан и Шри-Ланка.

АрМИ-2020: Узбекистан взял "серебро" в конкурсе "Снайперский рубеж" — видео >>

На конференции было предложено провести новые конкурсы. Например, "Меридиан" для специалистов военно-топографической службы и "Тактический стрелок", посвященный армейской тактической стрельбе.

Всего в рамках Игр планируется провести 34 конкурса. Первым будет конкурс "Саянский марш", который пройдет с 14 по 17 апреля в Красноярском крае на базе горной подготовки "Ергаки".

Итоги АрМИ-2020
© Sputnik
Итоги "АрМИ-2020"



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