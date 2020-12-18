Президент поручил начать подготовку к празднованию 30-летия независимости

Во всех городах и районах, селах и аулах страны покажут фильмы, посвященные тридцатилетию государственной независимости Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Глава государства подписал постановление, в котором поручил образовать Республиканскую комиссию по подготовке и проведению на высоком уровне празднования тридцатилетия государственной независимости Республики Узбекистан.

В недельный срок должна быть утверждена программа организационно-практических, духовно-просветительских и информационно-разъяснительных мероприятий под девизом "Нам жить в новом Узбекистане — свободной и процветающей стране!".

Республиканская комиссия будет осуществлять координацию работы руководителей каждого региона, министерства и ведомства по подготовке к празднику независимости. Кроме того, в столице будет создан комплекс "Истиқлол" и в нем возведена монументальная композиция, отражающая суть и историческое значение независимости.

Документ предполагает также проведение международной научно-практической конференции на тему "Новая эпоха и перспективы развития Узбекистана", издание книги-альбома "Янги Ўзбекистон" о достигнутых за прошедший период успехах, а также книг-альбомов и сборников, посвященных реформам, осуществляемым в каждой сфере.

Будут организованы республиканские фестивали и выставки по всем направлениям культуры и искусства (музыка, театр, кино, изобразительное и прикладное искусство, цирк, народное творчество), конкурсы на лучшие песни и музыкальные произведения, воспевающие независимость, а также пьесы о жизни и деятельности героев истории и современности.

За счет средств Государственного бюджета издадут сборник публицистических статей и стихов, посвященных проводимой в стране в последние годы духовно-просветительской работе, практическим действиям по созданию фундамента новой эпохи развития Узбекистана.

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Национальному агентству "Узбеккино" поручено совместно с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана разработать программу по созданию фильмов, посвященных тридцатилетию государственной независимости, которые покажут в течение 2021 года во всех городах и районах, селах и аулах страны.

Расходы на проведение праздничных мероприятий покрываются в Республике Каракалпакстан и областях — за счет дополнительных источников местных бюджетов, а также благотворительных средств, а в Ташкенте — в равных долях за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и местного бюджета города Ташкента согласно смете расходов, утвержденной Республиканской комиссией.