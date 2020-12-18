В одном из районов Ташкента временно отключен газ

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе 18 декабря временно приостановлена подача газоснабжения, сообщают в хокимияте.
В связи с обнаружением утечки газа в подземном газопроводе среднего давления D-90 мм, расположенном на пересечении улиц Газалкент и Бинокор, ремонтные работы будут проводиться в период с 10.00 утра до 17.00 вечера.
Локация отключения газа:
- МСГ "Алишер Навои";
- МСГ "Нодирабегим";
- МСГ "Алпомиш";
- МСГ "Шуртепа";
- МСГ "Катта Корасув";
- МСГ "Гулсанам";
- МСГ "Чимён";
- МСГ "Султония";
- МСГ "Олмачи";
- МСГ "Турон";
- МСГ "Шукур Бурхонов";
- МСГ "Ялангоч";
- МСГ "Катта Олтинтепа";
- МСГ "Авайхон".
Кроме того, все оптовые потребители на территории Мирзо-Улугбекского района, граничащей с Яшнабадским районом, также будут временно отключены от подачи природного газа.