В одном из районов Ташкента временно отключен газ

В связи с обнаружением утечки топлива в подземном газопроводе среднего давления D-90 мм, расположенном на пересечении улиц Газалкент и Бинокор, ремонтные работы будут проводиться в период с 10.00 утра до 17.00 вечера.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе 18 декабря временно приостановлена подача газоснабжения, сообщают в хокимияте.

В связи с обнаружением утечки газа в подземном газопроводе среднего давления D-90 мм, расположенном на пересечении улиц Газалкент и Бинокор, ремонтные работы будут проводиться в период с 10.00 утра до 17.00 вечера.

Локация отключения газа:

МСГ "Алишер Навои";

МСГ "Нодирабегим";

МСГ "Алпомиш";

МСГ "Шуртепа";

МСГ "Катта Корасув";

МСГ "Гулсанам";

МСГ "Чимён";

МСГ "Султония";

МСГ "Олмачи";

МСГ "Турон";

МСГ "Шукур Бурхонов";

МСГ "Ялангоч";

МСГ "Катта Олтинтепа";

МСГ "Авайхон".

Кроме того, все оптовые потребители на территории Мирзо-Улугбекского района, граничащей с Яшнабадским районом, также будут временно отключены от подачи природного газа.