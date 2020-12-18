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Газовая конфорка

В одном из районов Ташкента временно отключен газ

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201218/15624214/V-odnom-iz-rayonov-Tashkenta-vremenno-otklyuchen-gaz.html

В связи с обнаружением утечки топлива в подземном газопроводе среднего давления D-90 мм, расположенном на пересечении улиц Газалкент и Бинокор, ремонтные работы будут проводиться в период с 10.00 утра до 17.00 вечера.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе 18 декабря временно приостановлена подача газоснабжения, сообщают в хокимияте.

В связи с обнаружением утечки газа в подземном газопроводе среднего давления D-90 мм, расположенном на пересечении улиц Газалкент и Бинокор, ремонтные работы будут проводиться в период с 10.00 утра до 17.00 вечера.

Локация отключения газа:

  • МСГ "Алишер Навои";
  • МСГ "Нодирабегим";
  • МСГ "Алпомиш";
  • МСГ "Шуртепа";
  • МСГ "Катта Корасув";
  • МСГ "Гулсанам";
  • МСГ "Чимён";
  • МСГ "Султония";
  • МСГ "Олмачи";
  • МСГ "Турон";
  • МСГ "Шукур Бурхонов";
  • МСГ "Ялангоч";
  • МСГ "Катта Олтинтепа";
  • МСГ "Авайхон".

Кроме того, все оптовые потребители на территории Мирзо-Улугбекского района, граничащей с Яшнабадским районом, также будут временно отключены от подачи природного газа.

Теги:
Ташкент, Хокимият, ремонт, Газ



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