На перевале Камчик объявлено штормовое предупреждение

На автодороге А-373 "Ташкент-Ош" временами ожидаются сильный снег и туман с ухудшением видимости до 50 метров.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В районе перевала Камчик 19-20 декабря на автодороге А-373 "Ташкент-Ош" временами ожидаются сильный снег и туман с ухудшением видимости до 50 м, сообщает пресс-служба Узгидромета. Ветер усилится до 17-22 м/с, с порывами до 25-27 м/с. На дороге возможны снежные заносы, гололедица.

Сегодня днем по Узбекистану установится малооблачная погода. Ветер преимущественно умеренный (5-10 м/с). Усиление ветра возможно лишь по Каракалпакстану, а также в Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях.

В Ташкенте малооблачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура в течение дня повысится до 7-9° тепла.

По горным районам республики сохранится сухая, но морозная погода. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха до 0-5° тепла.