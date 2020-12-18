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Детский сад Erudit Kids Planet в Нурафшане

На обучение дошкольников направят более 100 млн долларов

Sputnik
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201218/15626186/Na-obuchenie-doshkolnikov-napravyat-bolee-100-mln-dollarov.html

Министерство дошкольного образования определено в качестве исполнительного органа, ответственного за целевое и эффективное использование кредитов и грантов. 

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В Кабмине постановили реализовать проект по улучшению развития детей с раннего возраста для того, чтобы улучшить условия обучения в государственных дошкольных учреждениях, создав возможности для систематической оценки качества образования.

Проект стоимостью 100,57 млн долларов США стартует в 2020-м, а завершится, по документу, в 2024 году.

Источники финансирования

Из общей стоимости проекта кредит Международной ассоциации развития (МАР) составляет 59,5 млн долларов США (сроком на 30 лет, с льготным периодом 5 лет). Гранты МАР: через организацию "Глобальное партнерство в области образования" – 9,5 млн долларов США. Через "Глобальное партнерство на подходах, ориентированных на результат" – 4,85 млн долларов США.

Доля Республики Узбекистан – 26,72 млн долларов США, включая налоговые и таможенные льготы в эквиваленте 16,9 млн долларов США.

Из чего состоит инициатива

Проект состоит из пяти компонентов:

  • повышение качества дошкольного образования – 5,3 млн долл.;
  • расширение доступа к раннему образованию – 50,1 млн долл.;
  • сотрудничество с частным сектором по внедрению механизма социальных облигаций – 14,75 млн долл.;
  • создание системы управления качеством образования – 5,9 млн долл.;
  • управлением проектом – 1,2 млн долл.

Министерство дошкольного образования определено в качестве исполнительного органа, ответственного за целевое и эффективное использование кредитов и грантов.

Детский сад
Sputnik / Рамиз Бахтияров
На развитие дошкольного образования планируется выделить 182 млрд сумов

Кредитный договор на реализацию проекта был подписан 19.07.2019 г. между Узбекистаном и Международной ассоциацией развития (МАР).

Были достигнуты соглашения о выделении гранта МАР, согласно которым организации "Глобальное партнерство в области образования" и "Глобальное партнерство на подходах, ориентированных на результат" выступают в качестве агентов.

Теги:
Кредит, Узбекистан, Министерство дошкольного образования, дошкольное образование



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