Артыкходжаев поддержал деятельность узбекистанских тиктокеров

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В рамках Ташкентского молодежного форума–2020 в Tashkent City Congress Hall состоялась пресс-конференция, в ходе которой выступил глава столичной администрации Джахонгир Артыкходжаев. Во время мероприятия он ответил на вопрос о важности участия звезд TikTok на форуме, сообщают в пресс-службе городского хокимията.

"TikTok также стал частью мира социальных сетей и Интернета. Нам не нужно ограничивать тиктокеров. Узбекистан — демократическое государство, и мы не создаем препятствий для развития. Если мы направим молодых людей на правильный путь, то те, кто сегодня только его начинает, завтра станут кадрами, которые нам необходимы", - заявил Артыкходжаев.

Напомним: Ташкентский молодежный форум–2020 стартовал в столице 18 декабря и продлится вплоть до 21 декабря. Организаторами мероприятия выступают хокимият Ташкента, Агентство по делам молодежи и Союз молодежи Узбекистана.

В рамках форума молодые люди встретятся с представителями правительства и проведут с ними открытый диалог. Также запланированы панельные дискуссии о развитии социально-экономических секторов в Узбекистане за последние 10 лет.