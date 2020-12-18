13:40 18 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.45
  • EUR12671.88
  • USD10463.12
Поиск
LIVE:
Хоким города Ташкента Джахонгир Артикходжаев

Артыкходжаев поддержал деятельность узбекистанских тиктокеров

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
64 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201218/15626262/Artykkhodzhaev-podderzhal-deyatelnost-uzbekistanskikh-zvezd-TikTok-.html

Глава столичной администрации заявил о важности участия звезд TikTok на Ташкентском молодежном форуме–2020.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В рамках Ташкентского молодежного форума–2020 в Tashkent City Congress Hall состоялась пресс-конференция, в ходе которой выступил глава столичной администрации Джахонгир Артыкходжаев. Во время мероприятия он ответил на вопрос о важности участия звезд TikTok на форуме, сообщают в пресс-службе городского хокимията.

"TikTok также стал частью мира социальных сетей и Интернета. Нам не нужно ограничивать тиктокеров. Узбекистан — демократическое государство, и мы не создаем препятствий для развития. Если мы направим молодых людей на правильный путь, то те, кто сегодня только его начинает, завтра станут кадрами, которые нам необходимы", - заявил Артыкходжаев.
Волгоградский государственный университет
Российско-узбекский молодежный форум проходит в трех городах РФ

Напомним: Ташкентский молодежный форум–2020 стартовал в столице 18 декабря и продлится вплоть до 21 декабря. Организаторами мероприятия выступают хокимият Ташкента, Агентство по делам молодежи и Союз молодежи Узбекистана.

В рамках форума молодые люди встретятся с представителями правительства и проведут с ними открытый диалог. Также запланированы панельные дискуссии о развитии социально-экономических секторов в Узбекистане за последние 10 лет.

Теги:
Ташкент, молодежный форум, TikTok, хоким, Хокимият Ташкента



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самые высокооплачиваемые знаменитости 2020 года по версии Forbes
Встреча глав стран СНГ с участием президента России Владимира Путина
Саммит СНГ под председательством Узбекистана — прямая трансляция
Куда обращаться во время перебоев с газом и электричеством
Что делать, если в доме нет света и газа

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться