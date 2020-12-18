В ЦБ объяснили, как работают мошеннические схемы

Телефонные мошенники обычно застают человека врасплох, не оставляя времени на раздумье, выманивая при этом данные карты или побуждая пострадавшего самостоятельно перевести деньги.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В Центральном банке призвали население к бдительности, рассказав о наиболее распространенных мошеннических схемах. Как правило, подобные связаны со списанием денег со счета без ведома владельца банковской карты, кражей паролей и ПИН-кодов, уточнили в Службе защиты прав потребителей банковских услуг ЦБ Узбекистана.

Характерные признаки мошеннических действий:

1. Звонок, СМС-сообщение или сообщение в социальных сетях от незнакомцев, которые для убедительности представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов или какой-либо торговой организации;

2. Неожиданная возможность получения, якобы, очень выгодного предложения – выигрыша призов, любых выплат или предложение купить товар/услугу на выгодных условиях;

3. Предложение участвовать в опросах или лотереях, с последующим зачислением выигрыша на банковскую карту;

4. Предложение установить какое-либо мобильное приложение или пройти по ссылке и ввести свои карточные и другие персональные данные, в том числе для получения выигрышей, либо оплат за товары/услуги;

5. Оказание морального давления путем запугивания о возможной потере средств и принуждения к принятию быстрого решения;

6. Сообщение с неизвестного номера о пополнении вашего счета с последующим звонком с просьбой вернуть ошибочно зачисленные средства.

Телефонные мошенники обычно застают человека врасплох, не оставляя времени на раздумье, выманивая при этом данные карты или побуждая пострадавшего самостоятельно перевести деньги.

В ЦБ подчеркнули, что сотрудники банка не запрашивают у владельца банковской карты данные его банковской карты и другие персональные данные посредством телефонных звонков, СМС-сообщений или сообщений в социальных сетях.

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"Получив звонок от незнакомого человека, представившегося сотрудником банка, правоохранительных органов или какой-либо торговой организации, не торопитесь следовать его инструкциям и не раскрывайте им свои персональные данные. Лучше завершите разговор, перезвоните в упомянутую организацию и уточните информацию, которую вам сообщили", - говорится в сообщении ЦБ.

Нельзя ни при каких обстоятельствах озвучивать и отправлять незнакомым людям данные банковской карты (номер карты, ПИН-код, снимки лицевой части банковских карт) и персональные данные.

Нельзя публиковать, в том числе в социальных сетях, реквизиты платежной карты, если вас приглашают зарегистрироваться на каком-то сайте, проверьте наличие в ссылке префикса HTTPS://. Если сомневаетесь, что сайт организации подлинный, свяжитесь с организацией и уточните информацию. Важно внимательно читать все подписываемые документы, сверять правильность указанных данных. Отдельное внимание в ЦБ просят уделить информированности пожилых людей и подростков.