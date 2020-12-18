В знак протеста: в Нукусе женщины перекрыли улицу из-за невыплат — видео

В Министерстве занятости и трудовых отношений отметили, что по итогам расследования в отношении виновных лиц будут приняты дисциплинарные меры.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В социальных сетях распространилось видео о протестующих женщинах, перекрывших улицу из-за невыплаты компенсации за общественные работы. По данному факту Министерство занятости и трудовых отношений предоставило официальный комментарий.

В ходе проведенного расследования стало известно, что в ноябре текущего года для помощи в трудоустройстве граждан из семей, включенных в "железную" и "женскую" тетради, почти две тысячи безработных женщин были привлечены к общественным работам по просьбе махаллей. За данную деятельность им должны были выплатить 817 млн сумов.

Согласно действующему порядку, работодатель обязан предоставит акты о выполненных общественных работах в Центры содействия занятости населения, после чего из Фонда общественных работ выделяются необходимые средства.

Однако документы не были вовремя предоставлены, в связи с чем средства из Фонда перечислили 15 и 17 декабря вместо 5-го.

На сегодняшний день гражданам уже выплачено 226 млн сумов. До 18 декабря Нукусским центром содействия занятости населения будет выплачено оставшиеся 591 млн сумов.

В министерстве отмечают, что по итогам расследования в отношении виновных лиц будут приняты дисциплинарные меры.