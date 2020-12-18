17:31 18 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.45
  • EUR12671.88
  • USD10463.12
Поиск
Национальная валюта Узбекистана — сум

В знак протеста: в Нукусе женщины перекрыли улицу из-за невыплат — видео

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
14 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201218/15629952/V-znak-protesta-v-Nukuse-zhenschiny-perekryli-ulitsu-iz-za-nevyplat--video.html

В Министерстве занятости и трудовых отношений отметили, что по итогам расследования в отношении виновных лиц будут приняты дисциплинарные меры.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В социальных сетях распространилось видео о протестующих женщинах, перекрывших улицу из-за невыплаты компенсации за общественные работы. По данному факту  Министерство занятости и трудовых отношений предоставило официальный комментарий.

Врач у окна в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© Sputnik / Владимир Астапкович
В Узбекистане выявлена задолженность перед медработниками на 9 млрд сумов

В ходе проведенного расследования стало известно, что в ноябре текущего года для помощи в трудоустройстве граждан из семей, включенных в "железную" и "женскую" тетради, почти две тысячи безработных женщин были привлечены к общественным работам по просьбе махаллей. За данную деятельность им должны были выплатить 817 млн сумов.

Согласно действующему порядку, работодатель обязан предоставит акты о выполненных общественных работах в Центры содействия занятости населения, после чего из Фонда общественных работ выделяются необходимые средства.

Однако документы не были вовремя предоставлены, в связи с чем средства из Фонда перечислили 15 и 17 декабря вместо 5-го.

На сегодняшний день гражданам уже выплачено 226 млн сумов. До 18 декабря Нукусским центром содействия занятости населения будет выплачено оставшиеся 591 млн сумов.

В министерстве отмечают, что по итогам расследования в отношении виновных лиц будут приняты дисциплинарные меры.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самые высокооплачиваемые знаменитости 2020 года по версии Forbes
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (на экране в центре) во время онлайн-заседания Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции.
Шавкат Мирзиёев на правах председателя в СНГ озвучил инициативы Узбекистана
Куда обращаться во время перебоев с газом и электричеством
Что делать, если в доме нет света и газа

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться