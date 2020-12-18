Коронавирус в Узбекистане: главное на 18 декабря

В Узбекистане студентам, вернувшимся из-за границы, снизят цену на ПЦР-тест и стал известен фактор, повышающий риск заражения. Главно за день - в нашем обзоре.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 75 675 (+137).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 1 - в Республике Каракалпакстан; 2 - в Джизакской области; 2 - в Кашкадарьинской области; 3 - в Андижанской области; 26 - в Ташкентской области; 103 - в Ташкенте.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 612.

За минувшие сутки 17 декабря в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 151 пациент.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 72 961 (+151), показатель выздоровления - 97%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 102 пациента.

Вопрос мигрантов нужно включить в борьбу с пандемией

"Ряд государств во время пандемии ввели ограничительные меры по перемещению. Эти меры ограничили передвижение людей через границы. Мигранты, включая беженцев, и те, кто нуждается в международной защите, оказываются в наиболее уязвимом положении. Интеграция мигрантов... в часть ответа на пандемию не только необходимо для того, чтобы уменьшить воздействие пандемии на самих мигрантов, но она также является основой общественного благосостояния", — сказал глава Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в России, Беларуси и Молдове Ихтияр Асланов.

Экономические последствия пандемии COVID-19 наиболее тяжелы для тех, кто уже находится в стесненных условиях, а именно беженцев, обратил внимание он.

В Узбекистане студентам, вернувшимся из-за границы, снизят цену на ПЦР-тест

Цена за тест не будет превышать 50 тысяч сумов. Чтобы воспользоваться скидкой, студентам необходимо будет предоставить паспорт и документ, подтверждающий обучение в зарубежном вузе.

Стал известен фактор, повышающий риск заражения коронавирусом

Оказалось, что динамика воздушного потока в узких коридорах является фактором, повышающим риск заражения коронавирусом. К такому выводу пришли американские ученые и опубликовали исследование в журнале Physics of Fluids.

"Мы определили схемы воздушного потока, а затем создали программу, которая предсказывала рассеивание облака капель, выбрасываемых изо рта человека при чихании или кашле", - говорится в сообщении.

Распространение коронавируса в мире

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло более 75 млн человек. Зафиксировано свыше 1,66 млн летальных исходов, вылечились 42,4 млн жителей.