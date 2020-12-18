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Два хокима получили выговор за незаконное выделение земель предпринимателям

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Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201218/15630806/Dva-khokima-poluchili-vygovor-za-nezakonnoe-vydelenie-zemel-predprinimatelyam-.html

Для профилактики недопущения подобных случаев в будущем, а также повышения персональной ответственности руководителей регионов, в отношении глав администраций применены дисциплинарные взыскания.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Хокимам Ташкентской области и Кибрайского района объявили выговор за незаконное выделение земель предпринимателям. Соответствующее распоряжение было издано 17 декабря премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, передает УзА.

В документе отмечается, что в решениях глав администраций по выделению земельных участков юридическим лицам были выявлены нарушения требований действующего законодательства.

Для профилактики недопущения подобных случаев в будущем, а также повышения персональной ответственности руководителей регионов, в отношении хокимов применены дисциплинарные взыскания.

Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Даничев
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Таким образом, хокиму Ташкентской области Рустаму Холматову и хокиму Кибрайского района Мираузаму Миркасимову вынесено строгое предупреждение. Отмечается, что при повторении ситуации будет рассмотрен вопрос об их освобождении от занимаемых должностей.

Контроль за исполнением данного распоряжения возложен на первого зампремьер-министра республики Ачилбоя Раматова.

Теги:
Ташкентская область, Узбекистан, правонарушение, хоким



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