Стали известны 3 причины повышения цен на питьевую воду в Ташкенте

Между тем отмечается, что в разрезе всей республике цена на питьевую воду в столице является самой низкой: за 1 литр горожане вместо 31 тийина будут платить 50 тийинов.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Недавно хокимият Ташкента опубликовал проект решения главы администрации об увеличении тарифов на питьевую воду в 1,6−2 раза, услуги канализации — в 1,4−1,7 раза.

Проект доступен для обсуждения и уже вызвал немало вопросов со стороны граждан.

Предприятие "Тошкент шахар сув таъминоти", в свою очередь, объяснили причины предполагаемого повышения цен.

Устаревшее состояние инфраструктуры

Отмечается, что из Ташобласти в столицу в сутки в зависимости от сезона подается 1,8 до 2,3 миллиона кубометров питьевой воды через семь водных сооружений (пять из них находятся в Ташкенте, два — в области).

"Эти показатели достигаются при том, что в городе почти 73% водопроводной сети питьевого водоснабжения и 63% канализационных труб морально устарели, а используются лишь существующие экономические возможности", — пояснили в "Тошкент шахар сув таъминоти".

Устаревшее состояние инфраструктуры водоснабжения в городе — это большая проблема.

Если ее не решить, то могут возникнуть большие неполадки, которые приведут к перебоям в подаче воды.

"Поэтому ресурсы предприятия направляются на подобные мероприятия. К примеру, в текущем году за счет всех источников финансирования был запланирован текущий и капитальный ремонт 48,3 километров водопроводной сети питьевого водоснабжения и 17,1 километров канализационных сетей", — говорится в сообщении "Тошкент шахар сув таъминоти".

Между тем за счет собственных средств предприятие отремонтировало водопроводную сеть протяженностью 24,7 километра и канализационную сеть длиной 1,4 километра.

Кроме того, в столице были заменены 197 огнетушителей и 203 неисправных крышек люков. Также был проделан капитальный ремонт 680 колодцев питьевого водоснабжения и канализации, установлены люковые обоймы.

Задолженность граждан и юридических лиц

"Уровень самофинансирования в текущем году по сравнению с прошлым (2-3) годом вырос на 45%. Вместе с тем, в городе Ташкенте потребители имеют крупную задолженность за услуги питьевого водоснабжения и канализации", — отметили в "Тошкент шахар сув таъминоти".

К примеру, за первые девять месяцев 2020 года цифра достигла 184 миллиарда сумов.

Если сравнить показатели последних двух лет, то задолженность населения выросла на 182,5%, бюджетных и коммерческих организаций — на 284,4%.

И это — проблема, поскольку отсутствие своевременной оплаты за оказанные услуги "тормозит финансирование ремонтных работ и запланированных проектов".

Кроме того, себестоимость производства воды не соответствует действующей цене, добавили в "Тошкент шахар сув таъминоти".

"На сегодняшний день предприятием на производство одного кубометра воды расходуется 372 сума. Отсюда видно, что себестоимость дороже цены на 1 кубометр питьевой воды для населения (310 сумов) на 62 сума", — говорится в официальном заявлении.

Из-за этого в прошлом году "Тошкент шахар сув таъминоти" понес убытки в размере 58,8 миллиардов сумов. В этом году сумма ущерба за первые 8 месяцев составила 21,3 миллиарда сумов.

Кадровый вопрос и материально-техническая база

"Низкая заработная плата работников (в среднем 1 миллион 478 тысяч сумов) приводит к утечке кадров. Также на неудовлетворительном уровне находится материально-техническая база. Имеется 143 единицы специальной техники, из которых устарело 115 единиц или 80%", — заявили в "Тошкент шахар сув таъминоти".

Между тем в предприятии подчеркнули, что цена на другие коммунальные услуги во всех регионах Узбекистана "обозначена одинаково", тарифы на питьевую воду зависит от географического положения каждого региона.

Также стоимость формируется исходя из расходов на ее поставку.

В разрезе всей республике цена на питьевую воду в столице остается самой низкой: за 1 литр горожане вместо 31 тийина будут платить 50 тийинов.