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Заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Илхомжон Неъматов

Замглавы МИД Илхом Неъматов переходит на работу в Исполком СНГ

Пресс-служба МИД Узбекистана
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (408)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201219/15631902/Zamglavy-MID-Ilkhom-Nematovperekhodit-na-rabotu-v-Ispolkom-SNG.html

Дипломат будет заниматься координацией вопросов экономического сотрудничества стран-членов Содружества.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Заместитель главы МИД Илхомжон Неъматов назначен на новую должность. 

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С 1 января 2021 года дипломат начнет работу в качестве заместителя председателя Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря СНГ.

Об этом сообщает ИА "Дунё". 

На новой должности Неъматов будет заниматься координацией вопросов экономического сотрудничества стран-членов Содружества. 

За свою долгую дипломатическую карьеру Неъматов успел поработать в качестве посла по особым поручениям МИД, заместителем и первым замглавы министерства иностранных дел.

Также в разные годы он возглавлял посольства Узбекистана в Индии, России и США. 

Неъматов имеет кандидатскую степень по экономике, также обладает высшим дипломатическим рангом Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (408)
Теги:
МИД Узбекистана, Узбекистан, СНГ, Илхом Неъматов



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