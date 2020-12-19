Замглавы МИД Илхом Неъматов переходит на работу в Исполком СНГ

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Заместитель главы МИД Илхомжон Неъматов назначен на новую должность.
С 1 января 2021 года дипломат начнет работу в качестве заместителя председателя Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря СНГ.
Об этом сообщает ИА "Дунё".
На новой должности Неъматов будет заниматься координацией вопросов экономического сотрудничества стран-членов Содружества.
За свою долгую дипломатическую карьеру Неъматов успел поработать в качестве посла по особым поручениям МИД, заместителем и первым замглавы министерства иностранных дел.
Также в разные годы он возглавлял посольства Узбекистана в Индии, России и США.
Неъматов имеет кандидатскую степень по экономике, также обладает высшим дипломатическим рангом Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан.