Как добавить или убрать суффикс в своем имени и отчестве? — ответили в Минюсте

Для этого нужно обратиться в соответствующий орган ЗАГС с заявлением о внесении изменений, исправлений и дополнений в актовую запись.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В Министерстве юстиции объяснили, как осуществляется внесение дополнений в имя гражданина.

Речь идет о суффиксах "-хан", "-хаджа", "-хаджи", "-бек", "-бону", "-биби", "-бегим", "-зода", "мир-", "абду-" к имени, а также суффиксах "-евич", "-ович", "-евна", "-овна", "кизи", "угли", "-ий", "-зода" к написанию отчества.

Согласно Инструкции о порядке ведения делопроизводства в органах записи актов гражданского состояния, если человек хочет их убрать или же, наоборот, добавить, то следует обратиться в соответствующий орган ЗАГС.

При этом сделать это может гражданин любого возраста.

Данные изменения осуществляются путем внесения дополнений в актовую запись.

Для этого необходимо написать заявление.