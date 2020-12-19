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Паспорт гражданина Узбекистана

Как добавить или убрать суффикс в своем имени и отчестве? — ответили в Минюсте

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201219/15632022/Kak-dobavit-ili-ubrat-suffiks-v-svoem-imeni-i-otchestve--otvetili-v-Minyuste.html

Для этого нужно обратиться в соответствующий орган ЗАГС с заявлением о внесении изменений, исправлений и дополнений в актовую запись.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В Министерстве юстиции объяснили, как осуществляется внесение дополнений в имя гражданина. 

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Речь идет о суффиксах "-хан", "-хаджа", "-хаджи", "-бек", "-бону", "-биби", "-бегим", "-зода", "мир-", "абду-" к имени, а также суффиксах "-евич", "-ович", "-евна", "-овна", "кизи", "угли", "-ий", "-зода" к написанию отчества.

Согласно Инструкции о порядке ведения делопроизводства в органах записи актов гражданского состояния, если человек хочет их убрать или же, наоборот, добавить, то следует обратиться в соответствующий орган ЗАГС.

При этом сделать это может гражданин любого возраста. 

Данные изменения осуществляются путем внесения дополнений в актовую запись. 

Для этого необходимо написать заявление. 

Теги:
ЗАГС, паспорт, Минюст Узбекистана



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