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Танзила Нарбаева назвала самые коррумпированные сферы в Узбекистане

Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201219/15632874/Tanzila-Narbaeva-nazvala-samye-korrumpirovannye-sfery-v-Uzbekistane.html

По ее словам, проблема заключается в причинах, которые порождают условия для подобных вещей: нет открытости и ответственности, а контроль слишком слабый.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева рассказала о проблемах, связанных с реформами и госбюджетом. 

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева
Пресс-служба Сента Олий Мажлиса
Коррупция разрушает: кто виноват и что делать — эксклюзивное интервью Танзилы Нарбаевой

По ее словам, 2020 год выдался непростым: была проделана большая работа, однако было также много камней преткновения. 

"В октябре этого года совместно со Счетной палатой мы изучили состояние целевого и эффективного использования средств, выделенных из дополнительных доходов местных бюджетов Ташкентской области. Выявлены ошибки и упущения в объеме 146,5 миллиарда сумов. В строительстве почти 8 миллиардов сумов расходов завышены и включены по высоким ценам. За невыполненные работы приписаны расходы на сумму 1,6 миллиарда сумов", — указала Нарбаева.

Она привела данные Генпрокуратуры, согласно которым с января по сентябрь этого года были выявлены 764 случая нарушения закона, в том числе 468 преступлений, связанных с хищением бюджетных средств.

Ущерб составил около 220 миллиарда сумов. 

Нарбаева отметила, что наибольшая коррумпированность была выявлена в образовательной сфере. 

"Людям, которые вообще не работают в системе, годами начислялась заработная плата", — пояснила председатель Сената.

Аналогичная картина наблюдается в министерствах и хокимиятах.

Американская валюта в конверте
© CC BY 2.0 / Chris Potter / A Generous Tip
В каких сферах выявлено больше всего коррупционных преступлений — ответ МВД

Так, в Минкульте в 2020 году было расхищено 12 миллиардов бюджетных средств: товары, на которые власти выделили деньги, так и не были поставлены, работы не были выполнены, а услуги так и не были оказаны. 

"Когда мы говорим: "Посмотрите на объекты материального и культурного наследия, культурные центры превратились в руины", они говорят, что денег нет. А на самом деле, все обстоит вот каким образом! Конечно, ответственность неизбежна, ее нельзя избежать. Проблема в причинах, которые порождают для этого условия: нет открытости, нет ответственности, слабый контроль!", — добавила Нарбаева.

По ее словам, эти вопросы необходимо немедленно решать, "иначе, еще долго нельзя будет справиться с таким негативным положением". 

 

Теги:
Узбекистан, борьба с коррупцией, Коррупция, Сенат Олий Мажлиса, Танзила Нарбаева



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