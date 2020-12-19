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Forbes подсчитал, как выросло состояние богатейших людей мира в 2020 году

pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201219/15633391/Forbes-podschital-kak-vyroslo-sostoyanie-bogateyshikh-lyudey-mira-v-2020-godu.html

Это был год изоляции, вызванной пандемией, политических потрясений и, особенно для самых богатых людей планеты, невероятного роста богатства.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Журнал Forbes выяснил, что за прошедший 2020 год миллиардеры мира в совокупности разбогатели на 1,9 триллиона долларов.

Если сложить капитал каждого из них, то получится около 11,4 триллиона долларов. К слову, это на 20% больше, чем совокупное состояние богатейших людей мира на конец 2019-го.

"Это был год изоляции, вызванной пандемией, политических потрясений и, особенно для самых богатых людей планеты, невероятного роста богатства. По оценкам Forbes, в условиях стремительного роста основных фондовых рынков более 2,2 тысячи миллиардеров в мире в совокупности стали богаче на 1,9 триллиона долларов в 2020 году", — отмечает издание.

В Forbes также выяснили, кто стремительнее всего обогатился за прошедший год — это китайские миллиардеры. Журнал выделил 400 крупнейших предпринимателей из КНР. 

Их совокупное состояние выросло на 60% (750 миллиардов долларов) и теперь оценивается в 2 триллиона долларов.

© AFP 2018 / Jean-Baptiste Lacroix
Самые высокооплачиваемые знаменитости 2020 года по версии Forbes
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Индекс CSI 300, отслеживающий акции компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, в этом году вырос на 19%.

Что же касается США, то там миллиардеры (600 человек) обогатились за прошедший год на 560 миллиардов долларов. Их совокупное состояние составило 4 триллиона. 

Отдельно журналисты выделили главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска. По данным Forbes, за 2020 год бизнесмен заработал 110 миллиардов долларов. Таким образом, теперь его капитал оценивается почти в 137 миллиардов долларов. 

Издание не обошло стороной и французских миллиардеров (40 человек) — их совокупное состояние выросло на 95 миллиардов долларов и достигло 500 миллиардов.

В Forbes отметили, что более 50% прироста обеспечили президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и совладелица L'Oreal Франсуаза Беттанкур-Мейерс.

Теги:
Forbes, капитал, самые богатые, Миллиардер, миллиарды



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